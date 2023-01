Moški spremljevalec, ki svojim strankam daje dušo in telo

V ameriški pogovorni oddaji The Morning Show je pred kratkim gostoval 34-letni moški spremljevalec Sydney Ryan James, ki je napovedal, da bo izdal knjigo spominov, v kateri bo opisal življenje moškega, ki zadovoljuje spolne potrebe žensk. James je nekaj o svojih uslugah, za katere ženskam računa od 3500 do celo 6000 dolarjev na noč, povedal tudi v oddaji. Za to vrsto dela se je odločil, potem ko je zapustil menda izjemno dobro plačano delo v enem od večjih podjetij, kjer se je ukvarjal s financami. »Svoji družini nisem takoj povedal, s čim se ukvarjam, in so za to izvedeli kasneje. Prijateljem sem kmalu povedal,« je dejal in dodal, da so bili odzivi na novico različni, a je z vsemi ohranil dobre odnose.