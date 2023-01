Spaceyja so lepo sprejeli tudi v Italiji. Nagrado za življenjsko delo je prejel iz rok sekretarja na ministrstvu za kulturo Vitorria Sgarbija, dogodka pa se je udeležil tudi Sedlar s svojim sinom Dominikom in vnukinjo Sienno. »Kevin je povabil 16 svojih prijateljev, nekateri so bili s Floride, iz Kalifornije, Francije, Anglije ...« je povedal Sedlar, ki je v Torinu preživel tri dni, nato pa so se vsi odpravili še v Rim, kjer je bila premiera filma, ki ga je Spacey snemal s Francom Nerom L'uomo Che Disegnò Dio oziroma Človek, ki je naslikal Boga.

»Bilo je prekrasno,« je za Večernji list o druženju s Spaceyjem dejal Sedlar. Povedal je, da je igralec imel govor, v katerem se je spomnil svojih igralskih začetkov in svojih kolegov, posebno Jacka Lemmona, pa tudi 16 prijateljev, ki jih je povabil v Torino.

Hrvaški režiser je dodal, da so ljudje v Italiji Spaceyja sprejeli odprtih rok. »Večkrat smo šli v mesto, na večerjo in kosilo, nenehno so bili okoli njega ljudje ter mu vzklikali bravo in mu govorili, da ga podpirajo,« je pojasnil Sedlar in dodal, da verjame, da bo za Spaceyja tako kot v ZDA, kjer ga je sodišče spoznalo za nedolžnega, tudi sodišče v Londonu odločilo, da ni kriv.