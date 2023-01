#intervju Ditka: Rime, ki kar kličejo po melodijah

Kantavtorica, pevka, kitaristka in skladateljica Ditka se je v zadnjem desetletju dodobra uveljavila na slovenskih koncertnih odrih, predvsem je prepoznavna po uglasbovanju kakovostne slovenske poezije. Njena osrednja naklonjenost velja pesniku in pisatelju Feriju Lainščku. Ditka svojo glasbeno zgodbo pravzaprav piše skupaj z očetom Gorazdom Čepinom, uveljavljenim koroškim glasbenikom in profesorjem glasbe, ki njene skladbe bogati s pisanjem aranžmajev.