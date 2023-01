Ameriške umetnice Sarah Andersen, Kelly McKernan in Karla Ortiz so se odločile za tožbo zoper tri podjetja, ki ponujajo ustvarjanje fotografij in slik s pomočjo umetne inteligence. Umetnice trdijo, da so podjetja milijonom uporabnikov kršila pravice, ker so s pomočjo njihovih del učila svoja orodja umetne inteligence. Očitajo jim, da so s spleta pobrali pet milijard slik, ne da bi pred tem pridobili privoljenje avtorjev. Primer sta prevzela odvetnik Matthew Butterick in odvetniška pisarna Joseph Saveri, ki sta že sprožila podobno tožbo zoper Microsoft, GitHub in OpenAI zaradi pomočnika za programiranje CoPilot, ki uporabnikom svetuje pri programiranju. Tudi v tem primeru trdijo, da se je umetna inteligenca učila iz sadov dela človeških programerjev, ki za svojo vpletenost v proces izobraževanja umetne inteligence niso dobili ustreznega nadomestila.

Pri primeru ameriških umetnic je zanimivo, da med podjetji, ki jih tožijo, ni OpenAI, ki je razvil najslavnejši program za ustvarjanje slik z umetno inteligenco dall-E 2. V tožbi so medtem navedena podjetja Stability AI (stable diffusion), Midjourney (midjourney) in DevianArt (dreamup). OpenAI v tožbo domnevno ni vključen, ker ni povsem jasno, kako je podjetje prišlo do fotografij za učenje umetne inteligence dall-E 2 oziroma ali je pri tem črpalo tudi vse dostopne vire na spletu. Znano je sicer, da je OpenAI za učenje svoje slikarske umetne inteligence sklenil dogovor s platformo Shutterstock. Ta ponuja generične slike ustvarjalcev, ki za to tudi dobijo ustrezno nadomestilo. Je pa vprašanje, ali bi svoje vsebine delili, če bi vedeli, da s tem izobražujejo zasebno programsko opremo, ki bi lahko pomenila konec njihovega poklica.

Kaj bo pokazala sodna praksa?

Butterick trdi, da je tožba nov korak v smeri, da bi umetna inteligenca postala pravična in etična do vseh. Trdi tudi, da bi storitve za ustvarjanje slik s pomočjo umetne inteligence lahko povzročile nepopravljivo škodo umetnikom, saj so sposobne izdelati neomejeno količino slik. Je pa v tožbi prisotnih tudi več tehničnih netočnosti. Glavna od teh je navedba, da programi z umetno inteligenco hranijo stisnjene kopije slik, na katerih so se učile. To ne drži in bi bilo tudi zelo potratno. Umetna inteligenca je namreč na slikah zgolj prepoznavala matematične vzorce in si jih zapomnila. Podobno kot je veliko bolj učinkovito in za nadaljnjo uporabo priročneje, če se naučimo formule risanja različnih geometrijskih likov, črt in krivulj namesto sestavljanja albumov z vsemi doslej narisanimi trikotniki, krogi, kvadrati, premicami, krivuljami, ki jih moramo nato vsakič najti in prerisati. Skladno s to razliko v celoti ne držijo niti trditve, da umetna inteligenca izdeluje zgolj kolaže. Ker svoje izdelke kreira na podlagi matematičnih formul, so vsi izdelki tehnično gledano nove stvaritve, ki pa znajo v posameznih elementih mestoma zelo spominjati na posamezne elemente del, ki so bila prisotna v procesu učenja. Ne gre pa za preprosto kopiranje in lepljenje.

Z vzponom prvih aplikacij umetne inteligence, ki so otipljivo uporabne za posameznike in ki so začele posegati na področje ustvarjalnih poklicev, bo zanimivo videti, kako bo sodna praksa v različnih državah začrtala smernice, ki znajo imeti dolgoročne učinke na več poklicev. Vzpon umetne inteligence je za vizualne umetnike verjetno najbolj disruptivna nova tehnologija po izumu fotografije, ki je zadala hud udarec povpraševanju po fotorealističnem slogu slikanja. Dodatna težava za umetnike je ob tem tudi to, da zna umetna inteligenca brez težav oponašati vsak na novo izumljeni slog, če je le digitaliziranih dovolj primerkov le-tega.