Komaj smo zajadrali v novo leto, že se približujemo najavam novih premijskih androidnih mobilnikov. Eden od vrhuncev nas čaka konec februarja v Barceloni na sejmu Mobile World Conference (MWC), še pred tem pa nas že 1. februarja čaka Samsungov Unpacked 2023. Ta bo prvič po treh letih potekal v živo v San Franciscu. Znano je že, da bodo na dogodku predstavljali novo generacijo premijskih mobilnikov galaxy s23. V zvezi s temi so se v zadnjem času pojavile zanimive govorice. Ena zanimivejših za naš konec sveta je, da bi znal Samsung končno prenehati diskriminirati evropske uporabnike ter uporabnike številnih drugih trgov, ki so doslej ob nakupu mobilnikov serije galaxy s prejeli različice s Samsungovim procesorjem exynos. Slednji so iz leta v leto kazali slabše rezultate kot Qualcommovi procesorji snapdragon, ki so bili vgrajeni v mobilnike galaxy s na južnokorejskem, kitajskem in ameriškem trgu.

Ugibanja, da bomo končno tudi Evropejci dobili najzmogljivejše različice Samsungovih premijskih mobilnikov, je spodbudilo podjetje Qualcomm v svojem letnem poročilu. Tam so zapisali, da so s Samsungom sklenili nov dogovor, ki bo uporabo snapdragona za prihodnje generacije premijskih naprav galaxy razširil globalno. Povedali so tudi, da se bo njihov delež procesorjev s trenutnih 75 odstotkov pri galaxy s22 povečal na globalni delež z galaxy s23. Povedano močno namiguje na slovo exynosa iz Evrope. Ker so interpretacije lahko tudi napačne in ker se sliši skoraj preveč dobro, da bi bilo res, se ne želimo prenagliti pred uradno predstavitvijo.

Dodatna govorica v zvezi s serijo galaxy s23 je morebitno slovo modelov »plus«. Osebno smo bili vselej najbolj navdušeni prav nad tem modelom, ki je za naš okus in dlani zadel pravo mero. Osnovni galaxy s je simpatičen za uporabnike z manjšimi dlanmi, a je zaslon tega modela za uporabnike, ki na mobilnikih veliko berejo, gledajo videovsebine in igrajo videoigre, v resnici nekoliko utesnjujoč. Ultra se nam je medtem vselej zdela nekoliko prevelika. Hkrati gre izpostaviti, da sta se ultra in običajna različica doslej razlikovali tudi po strojnih komponentah. Zlasti pri kamerah je bila ultra doslej bolje založena in zmogljivejša. Leta 2021 je Samsung na »neultra« modelih celo zamenjal stekleno hrbtišče za manj prestižno plastično. Če bi Samsung ob razliki med kamerami letos uvedel podobne razlike, bi se lahko porajala celo vprašanja, ali je osnovni galaxy s23 res še Samsungov premijski mobilnik. Tudi to so za zdaj zgolj ugibanja. Več bomo torej izvedeli 1. februarja.

V Barceloni še Honor in Xiaomi

Nekaj tednov kasneje, ko se s 27. februarjem v Barceloni prične sejem MWC, pričakujemo predstavitev novega premijskega telefona podjetja Honor. Tako vsaj kažejo pretekle izkušnje. Prav tam je kitajsko podjetje, ki je bilo nekoč del Huaweija, lani predstavilo mobilnik magic 4. Za letos se torej pričakuje magic 5. Sodeč po govoricah bi znala osnovna naprava imeti tri hrbtne kamere, med drugim teleobjektiv s 100-kratno povečavo. Pri različici pro in ultimate naj bi bile hrbtne kamere štiri: tri z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP) in ena s 64 MP. Naprave bodo domnevno opremljene z najnovejšim Qualcommovim premijskim procesorjem snapdragon 8 gen 2.

Sejma se bo udeležilo tudi kitajsko podjetje Xiaomi. Tudi to še ni uradno potrdilo, kaj bodo predstavili letos, se pa pojavljajo dokaj prepričljive govorice. Slednje napovedujejo mobilnika xiaomi 13 in xiaomi 13 pro, portal 91mobiles pa trdi, da bi znali videti tudi model xiaomi 13s ultra. Splošno mnenje je, da je izmed trojice slednji najmanj verjeten. Xiaomi 13 in 13 pro sta decembra lani že izšla na kitajskem trgu, zato ne bi bila ravno novost, bi pa predstavitev znala razkriti datum začetka prodaje na evropskem trgu.

Na sejmu MWC zna biti močno prisoten tudi Huawei. Za svoj razstavni prostor naj bi zakupil celotno halo 1. Kaj točno namerava prikazati, za zdaj ni znano. Huawei sicer zadnja leta močno stavi na tablice in prenosnike ter spremljevalni program naprav, od slušalk do pametnih ur.

*** Ena zanimivejših govoric v zvezi z novo serijo mobilnikov galaxy s23 je vzniknila zaradi letnega poročila ameriškega podjetja Qualcomm, ki izdeluje najboljše procesorje za androidne mobilnike. Besedilo navidez namiguje na to, da bomo letos tudi v Evropi namesto dosedanjih exynosov lahko kupili Samsungove premijce s procesorji snapdragon.