Ujeti trende

Če bi hoteli uzreti blišč in bedo sodobne digitalne dobe, bi morali vsak dan gledati sliko Enter the Void II Roberta Černelča. Kustos razstave Arne Brejc meni, da bo na naslednji pregledni razstavi čez dve leti nedvomno večina slik narejenih s pomočjo umetne inteligence, s katero bodo slikarji razširili možnosti svoje domišljije. Že zdaj so slike sestavljene v računalniku, projicirane ali natisnjene na platno, nato šele sledi slikarski užitek. Navsezadnje je privlačnost slikarstva v potrditvi lastne identitete in intimnega izraza, kar je osrednja tema te razstave in, kot kaže, tudi duh časa.