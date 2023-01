Nekje vmes ni nobene sredine

Pred štiridesetimi leti je Srđan Karanović posnel film Nešto između. Slovenski prevod bi se glasil Nekaj vmes. In res se zdi, da smo nekje vmes. Nekje med veseljem in žalostjo. Nekje med optimizmom in pesimizmom. Nekje med navdušenjem in razočaranjem. Taki mešani občutki. Prepričujejo nas, da je vse okej, sami pa občutimo nelagodje. Pravijo, da je vse normalno. Da je zavladala sproščenost. In svoboda.