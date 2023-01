Balkanci s tožilskim vrabcem v roki

Potem ko so slabih 13 let krivdo zanikali, kar je seveda njihova pravica, je kot bomba odjeknila novica, da jo je večina obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik naposled priznala. Pred tretjim sojenjem je namreč prevladoval bolj ali manj le en scenarij, in sicer, da bo pregon zastaral. Nasprotno možnost se je omenjalo kot zgolj teoretično, če upoštevamo, s kakšno hitrostjo je vse skupaj do sedaj potekalo. Novembra predlani, ko je vrhovno sodišče razveljavilo drugo sodbo, je bilo jasno, da jih do zastaranja ločita le dve leti. Pa vendar se zadeva kar eno leto ni premaknila z mrtve točke. Sodnica, ki ji je bil primer dodeljen, devet mesecev ni naredila ničesar, ko je spis končno odprla, pa je ignorirala napotek vrhovnega sodišča, da mora ves sodni senat (in ne zgolj ona sama) znova odločati o zahtevi obrambe o izločitvi dokazov. Primer ji je bil nato odvzet in šele po več mesecih izgubljenega časa so spis dodelili drugi sodnici. Tej je torej ostalo na razpolago eno leto, malenkost v primerjavi s časom, ki so ga potrebovali za prvo in drugo pravnomočno sodbo.