Za razliko od najmočnejših poklicnih skupin javnega sektorja (učiteljev, zdravnikov, zdravstvenega osebja in policistov), ki praviloma vedno dosežejo veliko več kot zaposleni v klasični državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti, pa javni uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), upravnih enot, državnih in občinskih inšpektoratov, državnih agencij, direkcij in zavodov ter preostalega upravnega aparata države in uprav lokalnih skupnosti praviloma ne dosežejo želenih ciljev, kajti večina ima v svojih področnih zakonih omejitve stavke, ki je v pravem pomenu te besede enostavno ne smejo izvesti, saj bi tako ne storili vsega potrebnega za nemoteno delo organa, kjer so zaposleni, kar pomeni, da ne izpolnjujejo svojih obveznosti do delodajalca. Namen stavke je prekinitev dela, ki je še edini uspešen način, da se kaj doseže, česar se skupine javnih uslužbencev, kjer omembe vrednih omejitev stavke nimajo, še kako zavedajo in seveda uspešno stavkajo.

V SDOS pričakujemo ustrezne ukrepe vlade in resornih ministrov ter v aktualnem kriznem času primernejši nivo socialnega partnerstva, saj se vlada še povsem ne zaveda pomena vitalnosti in učinkovitosti državnega aparata, zato se mora ogniti nepotrebnih družbenih zaostrovanj, ki pa bodo nujna, če ne bomo mogli primerno in intenzivno sodelovati ter na ta način zagotoviti, da bo operativnih javnih uslužbencev države ter lokalnih skupnosti dovolj in bodo za delo primerno motivirani. Zato ne smemo dovoliti, da bi zapadli v stanje apatije in posledične neučinkovitosti, kar lahko kritično oslabi učinkovitost državnih in lokalnih oblasti ter ovira upravni servis države v razmerju do posameznikov in pravnih oseb. Že več let smo priča deset tisočim tujcev, ki besedno oblegajo oddelke za tujce upravnih enot, ki takšnega enormnega pripada upravnih zadev enostavno ne zmorejo obdelati, preobremenjeni in slabo plačani uradniki pa si iščejo službe drugje.

Več kot pomenljiva je desetletna ignoranca slabega ekonomskega položaja strokovno tehničnih delavcev oziroma javnih uslužbencev iz plačne skupine »J«, ki so že predolgo pod minimalno plačo oziroma na minimalni plači, kamor je po dvigu minimalne plače padel tudi velik del administrativnega osebja ter operativnega uradništva državne uprave in uprav lokalnih skupnosti, ki je zaposleno na delovnih mestih pete (V/I) stopnje strokovne zahtevnosti oziroma imajo dokončano štiriletno srednjo šolo.

Od vlade Republike Slovenije oziroma od pristojnih resornih ministrov zahtevamo delu primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti, odpravo in sankcioniranje zlorab sistema plač v javnem sektorju in temu primernejše ter zelo jasne usmeritve predstojnikom državnih organov, saj so slednji že pred velikim izzivom, ko se bodo morali soočiti z velikim nezadovoljstvom uslužbencev in morda tudi s slabšimi rezultati dela. Kajti vlada je dvignila plače le stavkovno najmočnejšim poklicnim skupinam, od katerih pa žal niso vse v ponos državi in še manj davkoplačevalcem, kajti vsi še vedno nismo deležni njihovih strokovnih, humanih, pravočasnih in poštenih uslug.

Prejšnja vlada je v sektorju država zaposlila več kot 5500 javnih uslužbencev, ki so bili umeščeni na višja uradniška delovna mesta, kar je razvidno iz uradnih podatkov, ki so bili objavljeni, a vendar teh srečnežev ne najdemo na Fursu, na upravnih enotah, v slovenskih zaporih (URSIKS), državnih inšpektoratih, Zavodu za gozdove Slovenije in tudi ne v upravah organov pravosodja, kar pomeni, da so najverjetneje razporejeni po ministrstvih, ali pa so morda na delu kar doma, skratka ni jih tam, kjer so najbolj potrebni.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS)