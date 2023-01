Oltarna slika Marija z otrokom in svetniki italijanskega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki sicer visi v koprski stolnici, je z letnico nastanka 1516 najstarejša premična slika v slovenskem prostoru. »Umetnina je neprecenljiva in delati na njej je vrhunec v karieri,« pomembnost projekta opisuje vodja oddelka za štafelajno slikarstvo mag. Barbka Gosar Hirci. »V Sloveniji nimamo veliko svetovnih umetniških imen, dela Carpaccia pa so v vseh muzejih po svetu in lahko smo izjemno ponosni, da ga imamo,« dodaja konservatorka-restavratorka Emina Frljak Gašparović.

Carpaccievo oltarno sliko, ki so jo nazadnje delno obnovili v 60. letih prejšnjega stoletja, sedaj restavrirajo že tretje leto. Da se strokovnjaki restavratorskega centra ZVKDS lahko postavijo ob bok italijanskim kolegom, ki so po besedah Barbke Gosar Hirci restavratorska velesila, so dokazali že pred časom, ko so restavrirali orgelski sliki Vittoreja Carpaccia prav tako iz koprske stolnice Marijinega Vnebovzetja, obnova pa velja za konservatorsko-restavratorski dosežek slovenske stroke. Restavriranje oltarne slike tudi sedaj spremlja mednarodna komisija. Po predhodnih analizah, ki so pokazale stanje in zgradbo umetnine, ter čiščenju, ki je sledilo, sedaj poteka zaključna faza obnove – retuširanje, ki je tako kot čiščenje dolgotrajen postopek. Restavriranje slike naj bi se predvidoma končalo letos, prihodnje leto pa naj bi jo vrnili na izvorno lokacijo.

Namesto čebule sodobni materiali

Od 70. let prejšnjega stoletja, ko se je restavratorstvo začelo bliskovito razvijati, so se pojavili številni novi materiali, postopki in metodologije. Če so slike nekoč čistili s čebulo, je danes jasno, kako škodljivo je to za sliko, prav tako si v današnjem času težko predstavljamo mazanje likovnih površin s svinjsko mastjo, ki se zažre v sliko in lahko določeni deli zaradi tega tudi nepovratno potemnijo. Na slike konservatorji-restavratorji za zaščito sedaj nanašajo lak, v skladu s sodobno doktrino pa pri restavriranju uporabljajo materiale, ki jih je mogoče odstraniti. Kot pripoveduje Barbka Gosar Hirci, se hiter tehnološki napredek pozna tudi v njihovem delu. »Dober restavrator mora vedeti, kaj je novega na tem področju, vendar ni vse primerno za uporabo, poleg tega je uporaba posameznih metodologij odvisna tudi od okolja, v katerem je umetnina. Za slike je najhujša vlaga,« je jasna vodja oddelka za štafelajno slikarstvo. Na propadanje umetnin vplivajo tudi ozračje in UV-sevanje, prah in drugo. Poleg oddelka za štafelajno slikarstvo so v restavratorskem centru, ki je največja in najkompleksnejša enota pri nas za ohranjanje arhitekturne in likovne dediščine, še drugi ateljeji, specializirani za kiparstvo, stensko slikarstvo in mozaike, ter oddelek za naravoslovje, kjer opravljajo analize sestave umetniškega dela.

Na oddelku za leseno plastiko trenutno estetsko urejajo in utrjujejo relief iz kapele v Blejski Dobravi pri Jesenicah, ki je v zasebni lasti, restavrirajo kip Marije z Jezusom trboveljskega mojstra in triptih iz cerkve sv. Dominika v Izoli, ki je edini primer take umetnine v Sloveniji, ter oltar iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju. Kot pripoveduje in na fotografijah, na katerih je dokumentirano stanje umetnin pred posegom in po opravljenem delu, pokaže vodja oddelka za les Nuška Dolenc Kambič, so v njihovem ateljeju oživili že zelo uničene umetnine. Na oddelku za leseno plastiko pa restavrirajo tudi kip Žalostne Marije iz 15. stoletja, ki ji je v koprski stolnici pred leti neznanec s kladivom poškodoval obraz.

Kipi velikih dimenzij

V ateljeju oddelka za kamen in štukaturo trenutno obnavljajo Marijino znamenje iz Radelj ob Dravi, za katerega so zaradi slabega stanja konservatorji predvideli izdelavo kopije, ker pa je bil to prevelik finančni zalogaj za investitorja, so morali najti rešitev za vrnitev originala na izvorno lokacijo. Upočasnitev propadanja kipov na prostem je ena od zahtevnejših nalog konservatorjev-restavratorjev, primerno rešitev, katere del je nujna zimska zaščita spomenika, pa so v restavratorskem centru poiskali skupaj z mednarodno komisijo. Med večjimi projekti, s katerim se v ateljeju za kamen ukvarjajo že več let, pa je obnova izjemne baročne vrtne plastike iz dvorca Dornava.

Da hitrih rezultatov na področju ohranjanja kulturne dediščine ni, priča tudi delo na oddelku za mokri les. »Postopki, ki pri nas večinoma potekajo fizikalno, so izjemno dolgotrajni. Za ohranjanje materiala je zelo pomembno, da uporabljamo pravilne postopke brez prehitevanja. Zato, ko me ljudje sprašujejo, kje je deblak z Vrhnike, lahko povem, da se zavit v folijo suši,« pojasnjuje vodja oddelka dr. Katja Kavkler. Da bo vrhniški deblak nared za ogled, bo vse skupaj trajalo kakšnih deset let. Konservirajo ga po melaminski metodi, ki so jo uporabili tudi pri najstarejšem kolesu na svetu. Ko je deblak z Vrhnike leta 2015 prišel v restavratorski center, so ga morali najprej očistiti, kar pomeni »namakanje v destilirani vodi, ki iz predmeta izvleče soli in kisline. Ko je predmet očiščen, vodi dodam utrjevalec in pustim, da počasi prodira v celice. Pri deblaku zaradi njegove debeline to traja več let. Zatem še nekaj let poteka sušenje.« V zamrzovalniku, kot pokaže Katja Kavkler, da ne bi na zraku spremenil oblike, sušijo srednjeveški usnjeni podplat, ki so ga našli na Ptuju. Sušijo tudi rimski sod z Vrhnike, poleg tega pa tudi volneno tkanino, ki so jo na vrhniškem deblaku imeli za zatesnitev razpok v čolnu. Konservirajo pa tudi leseni čep, ki so ga pozimi iz deblaka izvlekli in antični leseni čoln se je potopil na rečno dno, kjer je prezimil.

Pet tisoč kosov stropne poslikave

Kakšno vlogo pri oživljajo umetnin igra čas, je nazorno tudi v aktualnem projektu na oddelku za stensko slikarstvo in mozaik, kjer se že štiri leta posvečajo »izjemni najdbi ne samo na ravni Slovenije, temveč Evrope«, pojasni mag. Jelka Kuret pred enim od velikih peskovnikov v ateljeju, v katerih so sestavili fragmente rimske stropne poslikave. Te so našli leta 2017, ko so na Muzejskem trgu v Celju odkrili ostaline rimske vile s freskami iz 1. stoletja, ki so po besedah restavratorke-konservatorke po kakovosti in motiviki primerljive s tistimi iz Pompejev. »Ko so odkrili vilo, so našli fragmente stropne poslikave razdrobljene po tleh, v višjih plasteh pa so bili med sabo premešani odlomki stenskih poslikav vile iz 1. in 3. stoletja, ki je nekoč stala nad to starejšo rimsko hišo. Z najdišča so pobrali 70.000 fragmentov poslikav, ki smo jih trikrat pregledali in izločili 5000 delčkov stropnih fresk.« Kakšna je njihova specifika, so ugotovili na podlagi raziskave, da so fragmente sploh lahko izbrali. Kot pripoveduje Jelka Kurent, so za rekonstrukcijo podobe stropne poslikave potrebovali kakšna dva meseca, za sestavljanje njenih 5000 najdenih fragmentov pa slabo leto. Sedaj koščke lepijo z »materiali, identičnimi originalu. Ali bomo stike med fragmenti pustili vidne ali jih bomo pobarvali, se bomo odločili po posvetovanju z mednarodno strokovno komisijo, v kateri so strokovnjaki iz vse Evrope.« V pogovoru o sodobnih konservatorskih postopkih vodja restavratorskega centra mag. Martina Lesar Kikelj še izpostavi, kako so v njihovi stroki »etična načela vedno bolj usmerjena k temu, da se vseh najdb več ne reprezentira za vsako ceno, temveč gre za posamezne odločitve, da se nekatere umetnine pusti pod beleži, ne tako kot nekoč, ko so vse novoodkrite stenske poslikave tudi odkrili in so poslikave zato propadale.«