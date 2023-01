V prihodnjih dneh bodo po koncu dnevne smuke izkoriščali ugodne vremenske razmere za tehnično zasneževanje. »Zato se bo naša zelo priljubljena nočna smuka ponovno začela predvidoma v sredini prihodnjega tedna,« je napovedal Vrančič. Dodal je, da v letošnjo smučarsko sezono vstopajo z novostjo, s katero želijo na smuko na Stari vrh povabiti družine z mlajšimi otroki – otroci do 9,99 leta bodo na smučišču Stari vrh v spremstvu staršev smučarjev smučali le za 1 evro na dan. Dnevna smuka bo od ponedeljka do petka mogoča med 8. in 14. uro, ob koncu tedna, praznikih in v času šolskih počitnic pa bodo naprave delovale med 8. in 15. uro. Nočna smuka bo vsak dan razen ob nedeljah med 19. in 22. uro.