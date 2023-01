Celo po ocenah notranjega ministrstva se je prvega dne velikih protestov proti zvišanju starosti upokojevanja z 62 na 64 let v vsej Franciji udeležilo več kot milijon zaposlenih, kar so največje demonstracije v Franciji v zadnjih dvanajstih letih. »To je veliko več, kot smo upali,« je zadovoljno dejal voditelj zmernega in največjega sindikata CFDT Laurent Berger, preden se je zvečer z voditelji še sedmih pomembnih sindikatov, kot je levičarski CGT, dogovoril o ponovitvi tovrstne mobilizacije zaposlenih 31. januarja.

Že danes pa bo radikalni levičar Jean-Luc Melenchon skupaj z desetimi organizacijami mladih imel veliko zborovanje proti pokojninski reformi v Parizu. Pred tem je dejal: »V preteklosti je bil pogosto dvom, ali bo pokojninski sistem zdržal. In ljudje so se vedno, kadar je treba, pripravljeni žrtvovati. A zdaj vedo, da jim vlada laže.«

Kdo bo zmagovalec?

Predsednik Emmanuel Macron pa je iz Barcelone, kjer je na obisku, sporočil, da ne bo popustil, ker hoče pravično in odgovorno reformo upokojevanja: »Če hočemo rešiti naš pokojninski sistem, moramo izvesti to reformo.« Vse je nekako stavil na to in njegova bilanca vodenja Francije bo odvisna predvsem od tega, ali mu bo tu uspelo. Pokojninske blagajne pa noče reševati z višjimi prispevki, ker bi to pomenilo manjšo konkurenčnost podjetij na svetovnem trgu ali nižje plače. Prav tako je zanj nesprejemljivo, da bi znižal pokojnine. Upokojenci so njegovi pomembni volilci in večinoma podpirajo reformo, ki jim zagotavlja solidne pokojnine (po novem je minimalna za polno delovno dobo 1050 evrov neto).

Med Macronovimi volilci jih je četrtina proti reformi. Vsega skupaj sta proti reformi dve tretjini Francozov, a tudi dve tretjini Francozov je prepričanih, da bo Macron šel do konca in ne bo popustil. Sam v resnici upa, da se bodo zaposleni kmalu naveličali protestirati in stavkati.

V četrtek je poleg vseh drugih stavkalo okoli dve tretjini zaposlenih v šolstvu, potniškem prometu in energetskem sektorju. V številnih šolah ni bilo pouka, zelo malo vlakov je vozilo, proizvodnja elektrike se je zmanjšala, prišlo je tudi do odklopov, rafinerije pa so ustavile proizvodnjo (a na črpalkah ni zmanjkalo goriva). Vse to je najbrž šele začetek dolgotrajnega spopada med sindikati in Macronom. Pravzaprav je v prihodnjih dneh in tednih pričakovati tudi razne stavke in akcije mimo sindikatov, morda v slogu rumenih jopičev. Medtem se bo Francija znašla v slepi ulici, če bo večina v skupščini odobrila reformo, protesti pa bi se nadaljevali, tudi z ohromitvijo železniškega prometa, pomanjkanjem elektrike in goriva (ker rafinerije ne bodo delale) ter odklopi elektrike provladnim politikom. Tu se zastavlja tudi vprašanje, ali bodo tudi ob teh posegih stavkajočih v vsakdanjik Francozi še naprej podpirali proteste.