Vprašanje, ali bodo ukrajinske zaveznice pred spomladansko ofenzivo Kijevu pomagale z dodatno težko oborožitvijo, predvsem bojnimi tanki nemške izdelave leopard 2, je na včerajšnjem srečanju v Ramsteinu ostalo vsaj delno neodgovorjeno. Pritisk zaveznic Nata na Berlin, naj izda dovoljenje za izvoz tankov leopard 2 državam, ki so jih pripravljene iz svojih zalog poslati v Ukrajino, ter tudi sam primakne svoj delež, ni obrodil sadov. Novi nemški obrambni minister Boris Pistorius na srečanju ni mogel dati zagotovil za izvozno dovoljenje (tega sicer izda gospodarsko ministrstvo), prav tako se Nemčija še ni odločila, da na bojišče v Ukrajini pošlje svoje leoparde.

Neizpolnjene želje Ukrajine

Na srečanju 54 držav je bilo kljub temu danih več obljub o nadaljnji pomoči v orožju. Največji delež bodo ponovno prispevale ZDA z 2,5 milijarde dolarjev vrednim paketom zračne obrambe in bojnih oklepnikov različnih tipov (bradley, striker in humwee). Dodatno pomoč je zagotovilo še vsaj enajst držav (Danska, Velika Britanija, Poljska, Estonija, Latvija, Litva, Nemčija, Francija, Finska in Švedska), a med zagotovljeno opremo ni bojnih tankov – ne ameriških abramsov, k napotitvi katerih naj bi pozivala Nemčija, ne nemških leopardov.

Osmo srečanje kontaktne skupine za Ukrajino se je tako končalo z mešanimi občutki. Da bo težko prepričati Nemčijo, naj opusti svoje zadržke glede pošiljanja leopardov v Ukrajino, se je nakazovalo že ob nagovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ob začetku srečanja, pa tudi v izjavah ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina. »To ni čas popuščanja,« je med drugim dejal Austin. V močeh Nemčije je, da sprejme vsaj načelno odločitev o dobavi tankov Ukrajini, je pozival Zelenski. Treba je ukrepati hitro, saj agresor kopiči svoje sile, vojna z Rusijo pa se je že izkristalizirala v boj med svobodo in avtokracijo, je dodal ukrajinski predsednik. V tej vojni proti zlobi mora Ukrajina zmagati, je poudaril.

Kako naprej spomladi?

Še pred večernim koncem zasedanja je novi nemški obrambni minister Pistorius povedal, da je sicer potekala razprava o izdaji izvoznega dovoljenja za tanke leopard, vendar dokončna odločitev ni bila sprejeta. Prav tako je poudaril, da med zavezniki ni soglasja glede napotitve leopardov 2 na bojišče. Obstajajo razlogi, zakaj bi jih bilo dobro poslati na fronto, obstajajo pa tudi dobri razlogi, da jih ne pošljemo v Ukrajino, je povedal. Pistorius je poskušal razložiti, kakšno pomoč v orožju vse je Nemčija že namenila Ukrajini, hkrati pa je dejal, da bodo začeli priprave na obnovo leopardov 2 za trenutek, ko bo sprejeta odločitev o njihovi napotitvi v Ukrajino. Za še več dviganja obrvi je poskrbela njegova izjava, da je na ministrstvu naročil izdelavo ocene, koliko leopardov 2 sploh poseduje Nemčija in koliko bi jih lahko dobili od proizvajalca.

Ne glede na nemško vztrajanje je minister Austin ocenil, da Nemčija ostaja zanesljiv partner koalicije. Ne gre samo za en orožarski sistem, temveč se koalicija osredotoča na dobavo zmogljivosti, ki bi Ukrajini omogočile uspeh na bojišču, je poskušal pozitivno plat včerajšnjih pogovorov predstaviti minister Austin. V Ukrajini sicer po srečanju v Ramsteinu upajo na nadaljnjo pomoč, tudi na oborožitvene sisteme, ki jih doslej niso dobili.

V Washingtonu ukrajinsko stran pozivajo, naj malce prestavi svojo spomladansko ofenzivo, tako da bodo njihove sile primerno izurjene. Potek vojne ostaja negotov. Načelnik štaba združenih poveljstev ameriške vojske Mark Milley sicer dvomi, da bo Ukrajincem letos uspelo ruske okupatorje pregnati z vseh delov zasedenega ozemlja. »To ne pomeni, da se to ne more zgoditi, a bo zelo težko,« je ocenil in kot eno izmed možnosti omenil tudi, da bi lahko z nadaljevanjem obrambe stabilizirali fronto, lahko pa bi tudi izvedli taktično ofenzivo in poskušali osvojiti čim več okupiranega ozemlja.