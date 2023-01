Tujec

Pred dnevi sem srečal zanimivega moža, ki je zvedavo opazoval mestni utrip pred enim od lokalčkov ob Ljubljanici. Da je Janez, je povedal, da ga 40 let ni bilo in da je malo po naključju, malo po nesreči, kot del tajnega Titovega vesoljskega programa (prodali so ga Američanom), obtičal v satelitu na poti okrog Zemlje. Tito je umrl, zamenjala se je oblast in nanj naj bi menda pozabili. Satelit je pred kratkim treščil v morje, rešili so ga begunci, ki so iz Libije v leseni barkači poskušali priti v Italijo, zdaj pa je tu.