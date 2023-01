Razloga sta dva. Prvi je v tem, da parlamentarna demokracija vsebuje mehanizme, skozi katere se parlamentarne stranke med seboj (včasih bolj, včasih manj kulturno) spopadajo za svoj prav. Eden takih institucionalnih spopadov je tudi interpelacija, kjer stranke napadajo politike drugih strank, ki zasedajo ministrska mesta, z resničnimi, polresničnimi in lažnimi obtožbami. Politik ima na razpolago čas in informacije svojega resorja, da obtožbam ugovarja. Žal pa o izidu interpelacijskih glasovanj ne odločajo argumenti in podatki napadanega, temveč le strankarske računice in medstrankarske zakulisne igre. Če bi šteli argumenti, bi na primer v prejšnji vladi morala uspeti prav vsaka interpelacija. Pa ni niti ena. Tudi zato je institut interpelacije pogosto ena od zlorab, ki jih uprizarja politika. In s tem ponižuje državljane, ki so jih volili. Verjetno se strinjava, da v takih igrah pisma bralcev ne igrajo prav nobene vloge. Ali le zgolj navijaško.

Drugi razlog, ki se nanaša na moje javne odzive v medijih, je delno oseben, delno pogojen z možnostjo in močjo medija. Oseben: ker sem bil še del časa vladavine prejšnje vlade zaposlen, so bile moje možnosti javnega oglašanja o strokovnih, predvsem pa političnih temah zelo omejene. Marsikje zaposlenim ni dovoljeno javno polemizirati o stvareh, ki se tičejo njihovega delovnega področja. V policiji je to še posebej poudarjeno. In to je seveda prav. Veste, v takšnem hierarhično oblikovanem sistemu, kot je na primer policija, imajo zaposleni uvid le v del informacij o nekem dogodku. Seveda marsikdo misli, da ve vse o vsem, zato je prav v policiji velik problem z informacijami, ki jih javnosti (zaradi tisoč različnih vzrokov) posredujejo zaposleni. Po upokojitvi sem seveda marsikaj, kar sem spremljal v medijih, sam pri sebi kritično presojal. Zavedal pa sem se, da nimam več vseh podatkov, na podlagi katerih bi bilo moje javno ocenjevanje konkretnega dogodka lahko korektno. Zato se na javne polemike o delu policije lahko oglašam le s splošnim mnenjem. Tako mnenje je za javnost morda lahko poučno, saj vključuje večdesetletno poznavanje delovanja sistema. Tudi zato sem podpisan kot bivši kriminalist.

Moje temeljno načelo pa je, da je treba probleme izpostavljati in reševati znotraj sistema. Če nekdo tega ne počne takrat, ko se izpostavljanje zanj lahko tudi slabo konča, je strahopetno biti vseveden šele potem, ko sistem zapustiš. Sam sem se v času zaposlitve izpostavil. In zato šel marsikomu tudi na živce. Ena takih res velikih svinjarij, ki se v policiji in MNZ na tak način nikoli ne bi smela zgoditi, je bil tudi najem razvpite stavbe za NPU na Dimičevi. Kljub zavedanju, kaj to pomeni zame, tako znotraj sistema kot tudi z vsem javnim blatenjem in diskreditacijo, sem storil to, kar je bila moja dolžnost. Čeprav sem bil v medijih deležen »svojih pet minut slave« z velikimi naslovi člankov, da lažem in krivo pričam, do tega, da sem strahopetec, sem storil to, kar je bilo moje poklicno poslanstvo. Če sem se namreč leta in leta boril proti kriminalu, se bom torej še toliko bolj proti kriminalu znotraj policije. Na sodišču se je potrdilo, da sem se od vseh udeleženih edini – poudarjam, edini – upal postaviti na pravo stran oziroma preprečiti škodo, ki je nastala. Kar poigrajte se po internetu, pa boste v tej »krasni« korupcijski zgodbi našli celo človeka, ki sedi v današnji vladi. Pa še zdaleč ni bil na pravi strani. Me je pa povsem zakonito in povsem skladno z zakonom za »nagrado« za moj boj za zakonitost odstavil z mesta pomočnika direktorja uprave kriminalistične policije.

Zato sem se odzval na vaše pismo in opisal, kako lahko v policiji poteka zakonito, ampak kljub vsemu želeno oziroma če hočete politično všečno kadrovanje. Pa nikar naj se sedaj ne najde kdo, ki mi bo poskušal podtikati užaljenost za nazaj. Za nazaj obstaja samo grenko spoznanje, da je kaj takega na žalost mogoče tudi v policiji. Ker ste me poskušali z vprašanjem o mojem javnem oglašanju prikazati kot pristranskega, sem vam zdaj le še s primerom ilustriral, kako to gre.

Glede moči medijev: pisma bralcev imajo sicer majhno moč pri oblikovanju javnega mnenja. Ker pa ljudem vzbujajo občutek, da njihovo mnenje nekaj šteje, se v njih pogosto oglašajo ljudje, ki so prepričani, da o stvareh vedo več, kot v resnici vedo. Sam se zato res le redko javno oglasim in še to izključno o stvareh, za katerimi stojim tudi s svojim dolgoletnim delom. Le opredeljevanje do tega, kdo ima prav in kdo ne govori resnice, se mi zdi brez smisla. Na to sem želel opozoriti v svojem odzivu na vaše prvo pismo. Tudi v tokratnem pisanju poudarjate, »da nas je zadnja afera dodatno razdelila«. Razdeljenost, na žalost, povzroča tudi vsakokratno neargumentirano ali pristransko/navijaško prepričevanje drug drugega v pismih bralcev, kolumnah in na žalost tudi (vse prevečkrat) v resnih novinarskih člankih. In kot sami ugotavljate: »Najslabše pa je, če nas politiki, novinarji … hkrati zasipajo z nasprotujočimi si informacijami, podprtimi z nasprotujočimi si argumenti, ki pa jih lahko jemljemo za verodostojne. Takrat res ne vemo, komu bi verjeli.«

Spoštovana gospa Jamnik. Tako pač je. Politiki so podrejeni »komandi« svoje stranke in kdor se z njo ne strinja, jo lahko/mora zapustiti (ko stranka pride na oblast in razdeli funkcije, je redkokdo tako načelen kot Bobnarjeva, ki se je raje poslovila od funkcije, kot da bi »poiskala kompromis« in za vsako ceno pristala na igranje po zaukazanih notah). V politiki pa na žalost načelnost in zavezanost poštenju verjetno že dolgo nikjer na svetu ne veljata več. Saj se spomnite na primer izjave politika, če se vrneva k Bobnarjevi, ki je želel pomagati predsedniku vlade, da bi čim prej »zacvikal žičko«, ki jo je Bobnarjeva nekoliko zrahljala, da njegov varnostnik ni poznal poti do parlamenta. Pa dajte, no, lepo vas prosim. A lahko ste prepričani, da ogromna večina navijačev temu verjame. Verjetno celo sam politik, saj je bil v trenutku, ko se je usedel v službeni avto in dobil varnostnika, najbrž prepričan, da se bo zdaj lahko vozil tudi po kolesarskih stezah, enosmernih ulicah in da se mu bodo verjetno umikale celo hiše. Ali pa primer izgovarjanja v zvezi z državniškim obiskom ob vožnji s falconom. Zanimivo bi bilo dobiti odgovor na vprašanje, ali je vlada predhodno obravnavala izhodišča za državniški obisk predsednice državnega zbora na Dunaju, kot naj bi bilo potrebno v takih primerih, na kar je opozoril eden od nekdanjih predsednikov vlade. Na vladni internetni strani podatka o obravnavi izhodišč ni. Kaj pa, če je bil to res le obisk koncerta?

Ker je uporaba službenih vozil varovanih oseb povsem jasno opredeljena, bi bilo zelo zanimivo preveriti, kako se ta pravila spoštujejo. Se po zasebnih poteh skupaj z varovanimi osebami vozijo tudi ljudje, ki jim to ne pripada? To bi bila namreč zloraba, ki si je varovana oseba nikakor ne bi smela privoščiti. Vse to lahko novinarji, če seveda želijo, preverijo. Jasno je, da so bolj ali manj eni ali drugi stranki in politiki te stranke naklonjeni tudi mediji in novinarji. Zato spoštovana gospa Jamnik, slepo verjetje le enemu mediju ali le enemu politiku ne more ustvarjati drugega kot razkol in navijaštvo. To je pač le »boj brez upa zmage«.

Da ne bi z najinim medsebojnim prepričevanjem, da »ga ni čez prav«, še naprej spodbujala navijaštva, mislim, da je pametneje tole javno dopisovanje zaključiti. Uredništvo ima moj naslov in če želite, vam prek elektronske pošte rade volje razložim še kaj, kar vsaj okvirno poznam in vam lahko povem o »zaposlovanju v posebnem oddelku za sledenje«, kar ste tudi načeli, ali o »poslušnem izvrševanju ukazov«, da ne boste morda tudi vi kdaj v izvajanju policijskih pooblastil slovenskih policistov videli neprimerne povezave z »banalnostjo zla« avtorice Hannah Arendt. Pa samo mimogrede, močno poenostavljena in metodološko sporna razlaga »banalnosti zla« Arendtove ima toliko pomanjkljivosti, da je nekdo, ki o tem kaj ve, nikoli in nikdar in za nobeno ceno ne bi izrekel v povezavi s slovenskimi policisti. Ampak naši politiki si pač dovolijo marsikaj.

PAVEL JAMNIK, upokojeni višji kriminalistični svetnik v Upravi kriminalistične policije