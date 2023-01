Svetovno prvenstvo v Planici

43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo potekalo med 22. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici. Najpomembnejša slovenska športna prireditev v zadnjih letih bo gostila kar 25 različnih tekem v tekih, skokih in nordijski kombinaciji v ženski in moški konkurenci. Naši organizatorji so se za prvenstvo tokrat potegovali že četrtič, potem pa so maja 2018 izločili norveški Trondheim. Kakšne možnosti imajo naši? Za visoke uvrstitve bodo nastopili predvsem skakalci in zdi se, da imajo tako ženske kot moški priložnost na vseh sedmih tekmah. Manj je pričakovati od tekačev in nordijskih kombinatorcev. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu je Slovenija osvojila zlato (Ema Klinec), srebrno (ženska skakalna ekipa) in štiri bronaste medalje (Anamarija Lampič, ženska tekaška štafeta v sprintu, Anže Lanišek in Nika Križnar). Če se odpravljate v Planico: najdražje VIP-vstopnice za vsa prizorišča od začetka do konca prvenstva so po 3000 evrov, dnevne vstopnice so od 15 do 100 evrov.