Album, ki je podžgal drugo britansko invazijo

Nikdar nisem bil ne vem kakšen vnet privrženec heavy metala. Pri tem moram takoj poudariti, da marsikatere skupine, kot so na primer Motörhead, AC/DC, Alice Cooper in Faith No More, ne nazadnje tudi norveški Shining, nikdar nisem tlačil v ta žanr, saj je bila njihova progresivna glasbena drža že v izhodišču precej širša od le nekaj hitropoteznih težkometalnih akordov. Med njimi sem vedno iskal nekaj več, zato mi po vseh teh letih še vedno odlično zazveni album Pyromania skupine Def Leppard, ki je včeraj, 20. januarja, praznoval štirideset let od izida in do katerega sem – poleg albumov Powerslave skupine Iron Maiden in Alchemy Dire Straits – z razlogom razvil prav poseben odnos. Z njim se je skupina oddaljila od nekdanjega »šus v glavo« heavy metala ter se začela resno spogledovati z glamuroznimi rockovskimi obrazci, celo do nekoč osovraženega popa je razvila povsem spravljiv in sprejemljiv odnos.