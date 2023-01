Samo da je proti

Zadnjih nekaj tednov smo priča pravcatim tekmovanjem vsemogočih subjektov, ki se na vse kriplje trudijo biti proti. Pri čemer niti ni več pomembno, proti komu in zakaj, saj je s političnega prizorišča vsaj za nekaj časa izginil tisti, ki že desetletja generira naš sleherni za in proti. Vsi vemo, kdo je to, vemo pa tudi, kdo so tisti, ki se ga vedno znova razveselijo, živega ali mrtvega, če lahko uporabimo žargon z Divjega zahoda. Raje živega kot mrtvega, ker brez njega ni igre. V vsakem primeru smo ostali, ki se hote ali nehote vedno znova znajdemo nekje vmes, talci tega diskurza, v katerem je težko ohraniti zdravo pamet.