Pismo z bojišča.

»Draga sestra! Pišem Ti iz s krvjo napojene gališke zemlje, kjer rešujemo s topovi in puškami evropejsko vprašanje, kjer utrjujemo s svojimi trupli stare meje in rišemo s krvjo nov zemljevid. Vojska, da, to ti je grozota! Kaj so bile vse prejšnje vojske, slišite, da je padel sosed in je ranjen sin, vidite tudi v mestu ranjence, pohabljence – pa to ni niti senca tega, kar vidimo in skusimo mi. Pišeš mi, da si pokropila prvega mrtvega vojaka, v bolnišnici in da si se razjokala, ko si videla mlad smrtno oledeneli obraz, tu pa smo videli in pokopali tisoče mladih glav. Vojska je velika in odkrita resnica, vojska nam odkriva pravo stanje naše lažnjive civilizacije. Prazno je, kar ni prepojeno krščanskega duha. Ustanavljajo družbe v varstvo živali, človeka ubijajo in raznašajo topovi. Tu ležimo krvavi, utrujeni, ušivi in vendar v zavesti, da so bojujemo za mir, da zadržujemo s svojimi krvavimi rokami sovražnike od Vaših domov. Stali bomo do zadnjega moža. Pripovedujte Vašim potomcem, da smo poginili kakor Špartanci, zvesti svoji dolžnosti, neomajani v pogumu. (…) Pozdravi vse domače in znance, če bi padel, ne jokaj, vprašaj samo, če sem izpolnil svojo dolžnost. Pozdravi priljubljeno kranjsko zemljo! Tvoj brat A. M.

Domoljub, 21. januarja 1915

Vojaki na bojiščih se vesele daril domačih

Četovodja 87. pešpolka Alojz Pihlar, doma iz Žerovincev, piše svojim starišem iz srbskega bojišča:

Dragi mi stariši! Ljubi bratje in sestre! V novem letu naj Vas Bog blagoslovi in Vam naj podeli zdravje in srečo. Potem pa tudi nas bojevnike v Srbiji naj obvaruje zla. Ko Vam to pišem, je ura 8 (dne 4. januarja). Drugi že vsi počivajo v uti in jaz, naslonjen na zabojček, v katerem ste mi poslali darilo, pišem. Sprejel sem danes ob 6. uri zvečer dva zaboja: od Vas enega in en zaboj od žene. Vse je v redu. Prav prisrčna Vam hvala. Ko sem to sprejel od Vas, draga mama in oče, na bojno polje, bil sem ginjen od veselja. Solze so mi stopile v oči. Res, veseli me, da se spominjate name, ki se vojskujem za domovino in cesarja. Peti mesec sem že na bojnem polju, težke ure sem že prebil in vendar sem še sploh junak za nastop proti krutemu sovražniku. Bog daj skoraj zmage in mir! Naznanjam vam, da sem bil ranjen in sem že okreval. Prvič mi je granata zdrobila puško in raztrgala plašč, a jaz sem ostal nepoškodovan. Zato se imam zahvaliti Vsemogočnemu in Mariji, da sta me obvarovala še hujšega. Ali drugič me je pa krogla od puške na vratu ranila pri levem ušesu in sicer ne prehudo. Bil sem bolan samo 4 dni, potem sem šel zopet v bojno črto. Naznanjam Vam, da se še z Dunajevim Lojzekom vidiva vsak dan. Drugi prijatelji pa so že vsi izginili, ne vem kam. (…)

Slovenski gospodar, 21. januarja 1915

Boj na življenje in smrt

Franc Ulaga, doma pri Sv. Lenartu nad Laškim (sedaj kot topničar-korporal na severnem bojišču), piše svojim starišem dne 19. decembra 1914:

Dragi stariši! Dne 8. decembra smo imeli strašno bitko, smo pa slavno zmagovali. Dne 9. in 10. decembra smo neprestano zasledovali sovražnika, ki je bežal več kot 50 kilometrov daleč nazaj in dne 11. decembra smo zopet trčili z njim skupaj. Tokrat je bil zopet boj na življenje in smrt. Ta dan smo izgubili od naše baterije 11 mož, 2 mrtva in 9 težko ranjenih. Dne 12. decembra je bilo mirno in smo celi dan maširali, dne 13. decembra smo zopet dohiteli sovražnika. Pokalo je zopet tako kot na sodni dan. Tudi jaz sem bil lahko ranjen v levo nogo. A rana ni bila nevarna. Samo en teden nisem mogel jahati. Sedaj je že zopet dobro. (…) Ko pridem domov, Vam bom vse bolj podrobno razložil, če je božja volja, da pridem. Če me pa ne bo, molite zame. Prosim pišite mi večkrat kaj. Pozdravlja Vas vaš France.

Slovenski gospodar, 21. januarja 1915

Žalostna usoda ujetnikov.

Mladenič Franc Pertinač od 87. pešpolka 4. bataljona je bil prideljen avstr. vojaškemu odposlanstvu v Skadru. Dne 26. novembra je bil ranjen v desno nogo pod koleno ter je prišel pozneje v srbsko ujetništvo in se nahajal kot vojni ujetnik v Valjevu. Od tam piše svoji materi v Št. Rupertu nad Laškim: Valjevo, dne 20. nov. 1914. Draga mati! Sprejmite zadnje pozdrave od svojega sina Franceta, ker dnevi mojega življenja so šteti. Ko bodete to dopisnico dobili, bom jaz menda že v hladni zemlji počival… Zaradi rane bi bil še lahko ozdravel, pa tukaj se za nas nihče nič ne briga. Človek je zapuščen kot živina. Iz rane mi že 14 dni izteka gnoj in kri, zdravnik pa me še pogleda ne… Ob sklepu se Vam vsem lepo zahvaljujem za vse skrbi in dobrote. Naj vam Bog stoterno povrne. Prosim Vas, spominjajte se me v molitvi, ker na tem svetu se ne vidimo več. – Vaš iskreno ljubeči France.

Straža, 22. januarja 1915

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib