Oko sokola..

Moje izkušnje s slovenskim zdravstvenim sistemom so zelo dobre. Ko zbolim, pišem zdravnici v aplikacijo in kmalu me pokliče. Zdravnice iz študentskega doma ne zamenjam za nič na svetu. S sestro sta hitri, konkretni, prijazni. Vem, da se nanju lahko zanesem. Dol sem padla, kako hitro se je sprožil sistem ob povišanem sladkorju. Pregled je bil takoj, nakar še tri predavanja o tem, kako živeti s sladkorno. Predavanja so bila samo zame. Razkošje. Kapo dol. Za 50. rojstni dan sem se še najbolj veselila vabila v programa Dora in Svit. Kot krvodajalka sem tudi na tekočem glede krvnega tlaka, srčnega utripa, hemoglobina ... »Tvoj hemoglobin je tako dober, da bi ga lahko izvažali,« mi včasih pravi prijateljica, ko ji pošljem fotografije svojih krvodajalskih izvidov. Tudi krvodajalstvo je pri nas zgledno urejeno. Greš in daš, kar potrebujejo. Solidarno, ne profitabilno.