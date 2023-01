Škoda, da nisem poznal Elvisa

Klicala je žena. Če žena pokliče iz avtomobila, je to zlovešče znamenje. Še zlasti, če telefon zazvoni že kmalu po tistem, ko se z dvigalom spusti do garaže, takoj pomislim na nekaj slabega. In res, ko je klicala, je bila v avtomobilu. Ne sicer na izhodu iz garaže, ampak v nakupovalnem središču.