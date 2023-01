Turki v Butalah

To je bilo tiste dni, ko je Turek, krivoverna ta nesnaga, strašil po deželi in robil živino in mladino. Pa so se zbali tudi v Butalah, da ne pride še nad nje, in so imeli vzroka, da se boje, kajti so bili ponosni na svoje krave in junice. Pa so moževali in sklenili, da se brez boja ne vdajo. Nego da na cesti, ki jim pelje v staroslavne Butale, postavijo napis: »Turkom prepovedana pot!« Se je oglasil glas: »Ne bodimo zajci!« Napišimo: »Strogo prepovedana pot!« Pa je navdušeno obveljalo županovo, da s Turkom nič usmiljenja in se naj zapiše: »Najstrožje prepovedana pot.«