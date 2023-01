Vinko Möderndorfer: Danes ne gre samo za prezrtost posameznih dogodkov, gre za prezrtost umetnosti

Konec lanskega leta je izšla knjiga, pravzaprav dve, Gledališče Möderndorfer. 1213 strani in okoli 1500 fotografij, založnik Forum Ljubljana in sozaložnik Slovenski gledališki inštitut. Avtor je Vinko Möderndorfer, pesnik, pisatelj esejist, gledališki in filmski režiser. Knjigi sta nastajali tri leta, avtor pa opisuje več kot 40 let dela v slovenskih gledališčih skozi predstave, ki jih je režiral, ljudi, s katerimi je delal, dodaja pa še svoje mnenje o teatru, predstavah in času, v katerem so nastale.