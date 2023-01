Ker v zahtevi ni eksplicitno zapisano, da mora opravičilo prebrati župan, predlagamo, da se to dopiše oziroma da to župan najlepšega mesta na svetu stori kar samoiniciativno. Ker če se navežemo na neko drugo javno opravičilo, ki ga je bil deležen taisti župan, so po besedah predsednika vlade opravičilo zmožni izreči le resnično veliki ljudje. In s tem ni mislil na župana, temveč na svojega ministra. Z javnim opravičilom pretepenemu meščanu bo torej po premierjevi logiki tudi ljubljanski župan dosegel veličino in ne bo ostal »le en župan v puloverju«, kot je taisti akt ministrovega opravičevanja županu opisal vedno izjemno pronicljiv Janez J..