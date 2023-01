Naravni pojavi: sneg

“Bel božič?« bo zmedeno vprašal neki študent. »Kaj je to bel božič?« »V tistih časih so zimski solsticij v Evropi praznovali kot rojstni dan svojega boga,« bo pojasnil stari sivolasi profesor. »V 21. stoletju so še vedno častili bogove?!« se bo čudila ena od študentk. »Samo enega. In njegovega sina, ki so ga slavili kot odrešenika. Njegov rojstni dan so imenovali božič.« »A zakaj bel?« se bo spomnil tisti študent. »Bel božič je bil zasnežen božič. Ali kdo ve, kaj je sneg?« »Značilen meteorološki pojav, ko je pri temperaturah pod 0 stopinj Celzija vodna para v zraku prešla v trdno stanje in padala na tla v obliki belih ledenih kristalov,« bo odgovoril neki odličnjak z očali. »Bravo, Ervin,« ga bo pohvalil profesor in se obrnil k študentom. »Nekoč davno, glejte, je bil sneg ob zimskem solsticiju običajen in reden pojav.« »Zakaj pa jim je bilo to pomembno? Ali jim je sneg pozimi olajšal življenje?« se bo še naprej čudila tista študentka. »Seveda ne. Ravno nasprotno. Velike količine snega so zametle mesta, onemogočile promet in odrezale od sveta odročna naselja. Poleg tega je pogosto zmanjkalo elektrike in ljudje so doma zmrzovali.« »Ne razumem, zakaj pa so se ga potem veselili?« »Zaradi smučanja«, bo odgovoril profesor. »Smučanja?!« »Da, smučanja. Ali kdo ve, kaj so smuči? … Ervin?« je profesor s pogledom krožil po predavalnici, a Ervin je tokrat osramočeno gledal v tla. »Torej, smuči. V bistvu sta to dve dolgi deski, ki so si ju ljudje pričvrstili na stopala, da bi se z njima po snegu spustili z vrha hriba do vznožja.« »Zakaj?« bo vprašal dolgolasec iz zadnje vrste. »Zato, ker je bilo na smučeh to lažje in hitreje.« »Zakaj pa so se v slabem vremenu sploh vzpenjali na vrh hribov?« bo zastavil logično vprašanje tudi Ervin. »Ja zaradi smučanja.« »Povzpeli naj bi se na vrh hribov samo zato, da bi se z njih spustili na smučeh?!« se bo dolgolasec komaj zadržal, da ne bi bruhnil v krohot. »Ne razumem. Kaj pa so naredili potem?« »Nič. Spet so se povzpeli na vrh,« je pojasnil profesor in predavalnica je končno bruhnila v krohot. »In to je bilo vse?« bo nezaupljivo vprašal dolgolasec. »Tako je. Smučanje je bilo v tistih časih priljubljena zimska zabava, za Slovence pa tudi glavna gospodarska panoga. Ljudje iz vse Evrope so prihajali v Slovenijo in plačali, da bi se lahko vzpenjali na hribe in spuščali z njih na smučeh.« »Čakajte, čakajte, in zaradi tega so bili ljudje v skrbeh?!« bo ušlo tisti zbegani študentki. »V 21. stoletju je globalno segrevanje stopilo alpske ledenike in dvignilo morsko gladino, pustošili so orkani in diluvialne poplave, začenjal se je konec civilizacije, ljudi pa je skrbelo, ker na rojstni dan njihovega mitološkega boga čarovnika ni padala zmrznjena voda in se z deskami na nogah niso mogli spuščati po hribu navzdol?!?« »Da, lahko bi rekli tako … ja.« »In znanost se potem sprašuje, zakaj je propadla človeška civilizacija?« bo posmehljivo vprašal dolgolasec. »Seveda se ne sprašuje,« se bo rahlo nasmehnil stari sivolasi profesor. »Edino, kar znanost sploh z gotovostjo ve, je, zakaj je propadla človeška civilizacija.«