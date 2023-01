Operacija dr. Goloba

Ob nastopu mandata Golobove vlade se je dozdevalo, da obstaja predvidljiv nabor problemov, s katerimi se bo ta soočala pozimi: s posledicami ruskega napada na Ukrajino, inflacijo, podražitvami in omejenim dostopom do ključnih energentov. Da bo morala v prvi vrsti preprečiti scenarij, po katerem bi ljudje doma zmrzovali, ker si ne bodo mogli privoščiti ogrevanja, čemur smo priča na Portugalskem ali v Združenem kraljestvu. Razpletlo se je drugače. Ključni problem je januarja 2023 postal zdravstveni sistem. »Analiza stanja je slabša, kot si je v tej državi kdor koli predstavljal,« je bil v sredo dramatičen Golob. Zdravstveni sistem je tako bolehen, da operacije ni mogoče zaupati zgolj ministru za zdravje in ortopedu Danijelu Bešiču Loredanu. Skalpel je osebno prevzel dr. Golob, ki je pripravo celovite anamneze zaupal medresorski skupini za pripravo zdravstvene reforme in ukrepov ter strateškemu svetu za prenovo sistema pod vodstvom kontroverznega Erika Breclja.