Po 40 letih so ji vrnili denarnico

Leta 1981 je takrat 16-letna Birgit Klein iz telefonske govorilnice v zdraviliškem mestecu na Pfalškem Bad Dürkheimu poklicala svojega fanta. Po kratkem pogovoru je odložila slušalko in se peš odpravila po ulici in okoli vogala. Takrat jo je nenadoma streslo: »Kje je moja torbica?« Takoj je hitro stekla nazaj, odprla vrata telefonske govorilnice, a torbice ni bilo več. Katastrofa! Izguba je bila zanjo precej dramatična, se danes spominja Birgit, ki je bil takrat pripravnica. V torbici je imela nekaj drobiža, vse osebne dokumente, precej fotografij in mesečno vozovnico, ki je takrat stala 39 nemških mark: »Glede na to, da sem takrat zaslužila 250 nemških mark na mesec, je bilo 39 mark zame malo bogastvo. Prav tako sem imela kar nekaj stroškov, da sem ponovno dobila vse osebne dokumente.« Na ta nesrečni dogodek je že skoraj pozabila, ko jo je letos kmalu po novem letu poklical župnik protestantske cerkve v Bad Dürkheimu Stefan Kuntz. Malo pred božičem so namreč začeli prenovo te cerkve in eden od mojstrov je na podstrešju našel zaprašeno denarnico. V njej so bili še vsi dokumenti, s pomočjo katerih je župnik prišel v stik z Birgitinimi starši, saj še vedno živijo v Vorderpfalzu na naslovu, na katerem je bila pred štirimi desetletji prijavljena tudi Birgit Klein, ki danes živi v Bonnu. Vrnjena denarnica je Birgit popeljala na čustveno potovanje v mladost na Pfalškem​. Najbolj je bila namreč vesela vrnjenih fotografij, ki so obudile že pozabljene spomine. Spet je začela brskati po starih albumih s fotografijami in je poklicala mnoge prijatelje iz svoje preteklosti.