Zadnji astronavt misije Apollo 7

Walter Cunningham je bil zadnji živeči astronavt s tega Nasinega poleta. Misija Apollo 7 je leta 1968 tlakovala pot prvemu človeku, ki je nekaj mesecev pozneje leta 1969 pristal na Luni. Walter Cunningham je bil pilot, fizik in podjetnik, predvsem pa je bil raziskovalec. Na Apollu 7, prvi Apollovi misiji s posadko, so se Walter in njegovi kolegi zapisali v zgodovino in utrli pot generaciji Artemis, ki jo vidimo danes. Cunningham, rojen leta 1932 v Iowi, je leta 1960 diplomiral in leta 1961 magistriral iz fizike na Univerzi v Kaliforniji. Leta 1974 je doktoriral, seveda iz fizike, na Harvard Graduate School of Business. Mornarici se je pridružil leta 1951 in opravil 54 misij kot nočni lovski pilot v Koreji. Sicer je Cunningham opravil več kot 4500 ur letenja na 40 različnih letalih, vključno z več kot 3400 urami na reaktivnih letalih. Leta 1963 je bil izbran za člana Nasinega tretjega razreda astronavtov. Cunningham je služil kot rezervni pilot lunarnega modula za Apollo 1 in bil del vodilne posadke za odpovedani Apollo 2, preden so ga dodelili posadki Apolla 7. Pri prvem človeškem preizkusu vesoljskega plovila Apollo je bil izbran za pilota lunarnega modula za 11-dnevno misijo. Preizkusil je manevre, potrebne za pristajanje in srečanje v lunarni orbiti, z uporabo tretje stopnje njihove nosilne rakete Saturn. Posadka je uspešno opravila osem testov, sprožila motor servisnega modula, izmerila natančnost delovanja vseh sistemov vesoljskega plovila in omogočila prvi televizijski prenos dejavnosti posadke na krovu, kar jim je prineslo posebno nagrado emmy. 263-urni in 4,5 milijona milj dolg polet se je končal 22. oktobra 1968 s strmoglavljenjem v Atlantski ocean.