Človek, ki je postavil temelje Volkswagnovega uspeha

Carl Hahn, poslovnež, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja vodil Volkswagen. Kot vodja nemškega avtomobilskega giganta je vse od leta 1982 do 1993 nadzoroval obsežne spremembe, ki so prispevale k rasti podjetja, ki je postalo še bolj mednarodno znano in še bolj priznano. Pod njegovim vodstvom je skupina Volkswagen kupila španskega avtomobilskega proizvajalca Seat in češko tovarno avtomobilov Škoda. V tistem času se je začel tudi prodor te nemške avtomobilske znamke na vzhod, še posebej na ogromen trg Kitajske. Prav ta vzhodnoazijska država, ki ima največ prebivalcev na svetu, je danes tudi glavni trg Volkswagna. »Z nezmotljivim občutkom za nove izzive in priložnosti ter za trge v razvoju je Hahn postavil temelje za Volkswagnov uspeh,« so zapisali v nemškem časniku Die Welt. Carl Hahn se je rodil leta 1926 v družini industrialcev. Rodil se je v Chemnitzu, mestu, ki se je po drugi svetovni vojni preimenovalo v Karl-Marx-Stadt in do združitve ostalo v Vzhodni Nemčiji. Študiral je ekonomijo, in sicer v Nemčiji, Švici in Veliki Britaniji, kariero pa je začel pri italijanskem Fiatu. Sledilo je obdobje, ko je delal pri Volkswagnu v Severni Ameriki, nato pa pri proizvajalcu avtomobilskih pnevmatik Continental v Hannovru. Na koncu se je vrnil v nemški Volkswagen, kjer je vrsto let uspešno opravljal naloge generalnega direktorja družbe. V starosti 96 let je umrl na svojem domu v Wolfsburgu.