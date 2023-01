Umrl je zadnji grški kralj

Nekdanji grški kralj Konstantin II., čigar devetletna vladavina je sovpadla z enim najbolj turbulentnih obdobij v politični zgodovini države, je umrl v starosti 82 let. Konstantin II., edini sin kralja Pavla in kraljice Frederike, je prišel na prestol leta 1964 po očetovi smrti, vendar je njegovo vladavino zaznamovala politična nestabilnost, ki je kulminirala z vojaškim udarom 21. aprila 1967. Nekaj ​​mesecev pozneje je bil prisiljen pobegniti iz države, potem ko je vodil neuspešen državni udar proti takrat vladajoči vojaški hunti. V tujini je ostal, dokler hunta leta 1973 ni odpravila monarhije. Na referendumu, ki ga je po padcu hunte leta 1974 razpisala vlada narodne enotnosti pod vodstvom Konstantina Karamanlisa, so Grki zavrnili monarhijo in tako je Konstantin postal zadnji grški kralj. Nekaj kasneje so mu odvzeli še državljanstvo. Sprememba v odnosih je prišla mnogo kasneje – leta 2002 so on in drugi člani družine prejeli 13,7 milijona evrov odškodnine za svoje nekdanje nepremičnine v Grčiji, ki vključujejo posestvo palače Tatoi severno od Aten, ki jo trenutno obnavljajo, in vilo na Krfu.