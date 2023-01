Trump je demokrate tožil zaradi obtožb, da mu je k zmagi na predsedniških volitvah leta 2016 pomagala Rusija, odvetnica pa ga ni opozorila, da za tožbo nima nobene osnove.

Sodnik je Trumpa in odvetnico obtožil, da sta zlorabila sodišče in ves pravosodni sistem za politično zgodbo, pri čemer so se vrstile tudi nenehne žalitve na račun sodišča.

Middlebrooks je tožbo zavrgel že septembra lani, ko jo je označil za 200 strani dolg politični manifest. Takrat je sklenil, da je Trump prekoračil zastaralni rok. Že novembra je Trumpu in odvetnikom naložil 50.000 dolarjev kazni, ki jo je zdaj še zvišal.

"Ta tožba ne bi smela biti nikoli vložena," je v 46 strani dolgi obrazložitvi odločitve sklenil sodnik, ki ga je dolgo časa nazaj na položaj imenoval demokratski predsednik Bill Clinton. Trump ga je zaradi tega dejstva žalil vsakič, ko je med odločanjem o tožbi povedal nekaj, kar mu ni bilo všeč.

"Noben odvetnik pri zdravi pameti ne bi vložil te tožbe, ki ima povsem političen namen in je brez vsake pravne osnove. Vzorec zlorabe sodišč s strani gospoda Trumpa in njegovih odvetnikov, ki se nadaljuje, spodkopava vladavino prava, sodnike opredeljuje kot strankarske in odvrača vire od ljudi, ki imajo utemeljeni razlog za tožbe," je bil oster sodnik. "Gospod Trump je serijski in prefinjen tožnik, ki redno zlorablja sodišča za maščevanje političnim nasprotnikom," je še zapisal Middlebrooks.

Trumpovi odvetniki so pritožbo napovedali že septembra lani.