»Še vedno menim, da bo rusko vojsko v letošnjem letu zelo zelo težko vojaško pregnati iz vseh delov Ukrajine, ki so pod rusko okupacijo. To ne pomeni, da se to ne more zgoditi in da se ne bo zgodilo, ampak bo zelo zelo težko,« je po zasedanju kontaktne skupine dejal Milley.

Po njegovem mnenju se bo nadaljevala ukrajinska obramba ozemlja in s tem stabilizacija fronte. Ukrajinska vojska bi lahko ob dobavi vse napovedane opreme zahodnih držav in ustreznega urjenja na taktični ali celo operativni ravni izvajala ofenzivne operacije za osvoboditev toliko ukrajinskega ozemlja, kot je možno, je še povedal.

»Vendar pa mislim, da se bo na koncu ta vojna - tako kot številne v preteklosti - končala za pogajalsko mizo,« je še povedal. Ruski predsednik Vladimir Putin bi sicer lahko vojno končal danes, »saj se sprevrača v katastrofo za Rusijo«. »Tako da to vojno bi moral in jo lahko konča danes,« je še poudaril Milley po zasedanju kontaktne skupine za pomoč Ukrajini.

Na srečanju v ameriškem vojaškem oporišču Ramstein v Nemčiji sicer niso uspeli doseči dogovora o dobavi nemških tankov leopard Ukrajini, ki jih ponuja več evropskih držav, a Berlin tega ne dovoli.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki vodi kontaktno skupino, je na novinarski konferenci po koncu povedal, da je že njegov nemški kolega Boris Pistorius dejal, da nemška vlada še ni sprejela odločitve o dobavi leopardov Ukrajini. Austin je poudaril še, da ne gre samo za en tip vozil oziroma opreme.

»Osredotočili smo se na to, da ima Ukrajina zmogljivosti, ki jih potrebuje, da bo uspešna zdaj,« je pojasnil. Do spomladi, ko naj bi ukrajinska vojska sprožila protiofenzivo, ima Zahod po njegovem mnenju priložnost, da zbere ustrezne zmogljivosti.

Pri tem je naštel ameriška oklepna vozila bradley, nemška pehotna vozila marder, švedska oklepna vozila CV-90, pa tudi napovedano pomoč Poljske. »To je zelo zmogljiv paket in če ga bodo uporabili pravilno, bodo uspešni,« je še povedal Austin.

Zavrnil je poročanje medijev, da naj bi Nemčija pošiljanje svojih tankov pogojevala s tem, da bi morale tudi ZDA poslati tanke abrams. Povezave med tem ni, je zatrdil.

Menil je, da je Nemčija kljub zavračanju dobave leopardov še vedno zanesljiva zaveznica.