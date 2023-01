»Na zahtevo tožilstva je sodišče sprejelo podaljšanje pripora bratov Tate do 27. februarja,« je za za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu Ramona Bolla.

Nekdanji ameriški kickboksar Tate je skupaj z bratom in dvema Romunkama vpleten v policijsko preiskavo zaradi domnevnega »oblikovanja organizirane kriminalne skupine, trgovine z ljudmi in posilstva«. V okviru skupine naj bi ženske prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo.

Po navedbah policije sta brata ženske pod navidezno naklonjenostjo pripeljala v njuno vilo v Bukarešti, kjer so jih nato fizično ter psihično ustrahovali in na koncu prisilili, da so tam ostale. Po navedbah preiskovalcev je bila najmanj ena žrtev dvakrat posiljena, skupno pa so z njunega posestva rešili šest žrtev.

Vse štiri osumljence so romunski organi pregona aretirali konec decembra in jim za čas trajanja preiskave odredili 30-dnevni pripor, ki bi se iztekel 29. januarja. 36-letni Tate in njegov 34-letni brat obtožbe zanikata.

Policija je preiskala več nepremičnin, povezanih z bratoma Tate, in zasegla veliko njunega premoženja, vključno z zbirko 15 luksuznih avtomobilov, 14 ur in vsotami denarja v različnih valutah v skupni vrednosti okoli 3,6 milijona evrov.

Andrew Tate je zaslovel leta 2016, ko je bil primoran zapustiti šov Big Brother zaradi video posnetka, na katerem je bilo videti, da je napadel žensko. Kasneje je postal viralen na spletu, ko je trdil, da bi ženske morale prevzeti odgovornost za spolne zlorabe.

V nekem intervjuju je dejal, da se ima za »absolutnega seksista in mizogina«. Zaradi svojih izjav je bil izključen z več družbenih omrežij, med drugim z YouTuba, Facebooka, Instagrama, Twitterja in TikToka. Dostop do svojega računa na Twitterju je sicer pridobil kmalu za tem, ko je omrežje prevzel Elon Musk.