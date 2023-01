Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so doživeli drugi poraz na letošnjem zaključnem turnirju. Po porazu proti Francozom v skupinskem delu v Katovicah so praznih rok ostali tudi v glavnem delu proti Špancem v Krakovu, po današnjem porazu so se tudi končale slovenske sanje o preboju v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku.

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi proti Špancem najbolj učinkovit Jure Dolenec s sedmimi goli, Blaž Janc je dosegel pet zadetkov.

Slovence v nedeljo čaka zadnja tekma proti Črnogorcem. V primeru zmage in osvojitve tretjega mesta v skupini I bodo naredili velik korak proti uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Danes bosta v Krakovu še dve tekmi v skupini I. Ob 18.30 se bo začela tekma med Francijo in Iranom, ob 20.30 pa med Poljsko in Črno goro.

Po nepolnem drugem krogu v skupini I je v vodstvu Španija z osmimi, Francija (tekma manj) je zbrala šest, Slovenija štiri, Črna gora dve, Poljska in Iran (vsi tekma manj) pa sta brez točk.