Bolj kot na Ljubljano je Oražnova ulica na območju Viča okoli tretje ure popoldan spominjala na kakšno ameriško. Na policijskih avtomobilih so svetile modre luči, območje je bilo zavarovano s policijskim trakom. Le nekaj minut prej je tam prišlo do streljanja. »Policisti so na kraju odkrili moškega, ki je bil huje poškodovan, vendar je kmalu zatem zaradi prehudih poškodb na kraju umrl,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zadnja vrata velikega črnega Mercedesa so bila na stežaj odprta, luči ni uspel še nihče ugasniti. Okoli njega so bili postavljeni oranžni stožci.

Osumljeni pobegnil v smeri Rožne doline

Kaj točno se je zgodilo, kriminalisti še preverjajo, prav tako še iščejo storilca. Gre za moškega, visokega okoli 170 centimetrov, oblečenega v temna oblačila, v času streljanja je imel zamaskiran obraz, na glavi pa je imel črno kapo. »Pobegnil je peš v smeri Rožne doline,« je na tiskovni konferenci osumljenca opisala Aleksandra Golec s PU Ljubljana. Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosijo, naj to sporočijo na številko 113 ali pa na anonimno 080 1300.

Slišali strele, videli nič

Na križišču s Tržaško ulico se je nabrala gruča radovednežev. Nihče ni videl, kaj se je zgodilo, nihče tudi nič slišal. »Da se kaj takega zgodi sredi belega dne. In to v Ljubljani!« je v nejeveri odkimala zaposlena v eni od bližnji trgovin. »Slišala sem strele, a mi kaj takega sploh ni padlo na pamet. Veste, danes je pravoslavni praznik, sveti Jovan, pa sem mislila, da se ga je kdo preveč napil in je malo streljal,« je dodala. Kaj se je zgodilo, je izvedela šele od mimoidočega.

Šokirani so bili tudi gostje v bližnjem lokalu. Pogumna peščica, ki je tople pijače srkala na mrzli terasi, je slišala strele, a videla nič. »Takoj sem vedel, da so streli. Nisem mislil, da bi bilo kaj drugega,« pa je bil kratek mladenič, ki dela v bližini. Dogodek ga ni prestrašil, morda malo bolj šokiral. Panike med ljudmi na ulici ni opazil, ljudje se niso razbežali, kot kdaj vidimo v filmu.

Policija je kdaj kaznivega dejanja s trakom zelo hitro zaprla. Na ulici je sicer več stanovanjskih blokov in hiš, v bližini pa kompleks Tobačna. Pred več kot desetimi leti se je na tej ulici sicer odvila še ena tragedija. Februarja leta 2010 so tam biulmastifi do smrti raztrgali Sašo Baričeviča.