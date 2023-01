Kot je pojasnil, dele poškodovanega vagona dvigujejo z avtomobilskima dvigaloma. Dvigovanje delov vagona poteka v prekinitvah med prihodi vlakov, zato v potniškem prometu nastajajo krajše zamude.

Za dvig transformatorja, ki je skupaj z oklepom težak 380 ton, bodo morali opraviti še nekaj pripravljalnih del. Prihodnji teden bo v ta namen 25 vlačilcev iz Avstrije pripeljalo tisočtonsko dvigalo. Nato bodo pripeljali nov vagon, na katerega bodo naložili transformator in ga odpeljali nazaj v tovarno.

Če bo dvig transformatorja uspešen, Kranjc normalizacijo prometa na železniški postaji v Zidanem Mostu pričakuje v prvem tednu februarja.

Kot kaže, je do nesreče prišlo, ko se je za transformatorsko postajo prilagojen vagon začel premikati. Ob tem se je huje poškodoval državljan Češke, ki so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. Škoda je nastala na vozni mreži, signalno-varnostnih napravah in ograji. Na vozni mreži po prvih ocenah znaša med 200.000 in 250.000 evrov, a naj bi bila končna ocena precej višja. Tovor je bil zavarovan, zato Kranjc pričakuje, da bo škodo poravnala zavarovalnica.