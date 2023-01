»Letošnje vremenske razmere nam res niso bile naklonjene, zato smo se januarske pošiljke snega še toliko bolj razveselili,« razlaga direktor Hotela Cerkno Jože Oplotnik ​in doda: »Trenutno imamo na smučišču 80–100 cm naravnega snega, obeta se nam sončen konec tedna, delujeta obe 6-sedežnici kot tudi 4-sedežnica in 2-sedežnica, na obiskovalce smo dobro pripravljeni, tako da smučarjem zagotavljamo, da bo delovanje pretočno in bodo lahko maksimalno izkoristili smuko.«

Smučišče, ki tudi med domačimi smučarji velja za eno najbolj družinam prijazno, tudi letos nagovarja s pestrimi in zabavnimi aktivnostmi ob progah. Najmlajše smučarje bo tako že v soboto pričakala urejena sankaška proga, snežni vrtiljak in igrala, čar narave pa bodo lahko v mirnem okolju užili tudi smučarski tekači. Zanje so lepo uredili tekaško progo. Žičniške naprave bodo obratovale od 9. do 16. ure. Cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle je 36,30 evra, seniorji in mladina bo odštela za dnevno smučanje 30,80 evra, otroci 20,90 evra.

Pestro tudi za ne-smučarje

Smučarski center Cerkno je sicer priljubljena izletniška točka tudi za tiste, ki ne smučajo. Na vrhu smučišča – ob Alpski Perli, ki slovi po pestri kulinarični ponudbi – se odpirajo veličastni pogledi na Julijske Alpe in Triglav. Dan lahko izkoristite za igro na snegu, pohod po stranskih gozdnih poteh ali preprosto – za poležavanje na prisojni strani smučišča. Med čakanjem na smučarski del družine pa lahko izkoristite tudi termalno kopališče Hotela Cerkno.

V nedeljo Dan na snegu za slepe in slabovidne

SC Cerkno je gostitelj tudi številnih smučarskih tekem in dogodkov na snegu. V nedeljo, 22. januarja, bo v organizaciji Lions klub Idrija in v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije potekal Dan na snegu za slepe in slabovidne. Poleg prostega smučanja v spremstvu se bodo lahko slepi in slabovidni ter njihovi družinski člani preizkusili tudi v sankanju, deskanju ali si privoščili sprehod v naravi. x vl