Mesec je dodal, da je delo zaposlenih na centrih za socialno delo v današnjem času zaradi stigme in prezrtosti njihovega pomena v družbi, ki jo bolj zanimajo milijonarji kot ljudje na dnu, podcenjeno in podhranjeno.

»Zdaj, ko vlada prenavlja plačni sistem, je ena ključnih nalog našega ministrstva, da poskušamo pokazati, kako pomembna je vloga socialnih delavcev v centrih za celotno družbo ter da bi moralo biti v skladu s tem družbeno priznano in primerno nagrajeno,« je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ob tem je dejal, da mu ni všeč niti trenutna narava dela socialnih delavcev, ki jih je nujno treba razbremeniti birokracije, do katere so pripeljale različne reorganizacije sistema centrov v preteklih letih.

Njegovo ministrstvo si je zato letos kot eno ključnih nalog na tem področju zadalo, da skupaj z drugimi institucijami poišče rešitve, kako delo prerazporediti, da se bodo socialni delavci lahko ukvarjali s tistim, s čimer se morajo, torej s pomočjo ljudem na terenu.

»Če se nekdo znajde v stiski in se mu je zgodilo nekaj hudega, ni dovolj, da mu damo socialni transfer, pač pa mu je treba podati roko ter mu pomagati, da se iz težav tudi izvleče in se spet aktivno vključi v družbo,« je dejal Mesec in dodal, da je to bistvo socialnega dela.

Direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje, pod okrilje katerega sodi tudi ormoška enota, Miran Kerin pa je opozoril, da se je ob velikemu upadu števila nezaposlenih sicer opazno znižalo število prejemnikov redne socialne pomoči, a je hkrati vse več tistih, ki kljub temu, da imajo službo, zaprosijo za izredno socialno pomoč, ker zaradi nizkih plač ne zmorejo poravnavati vseh obveznosti.

To še posebej velja za njihovo regijo, ptujski center namreč pokriva območje Dravskega in Ptujskega polja, Haloz, Slovenskih Goric in del Prlekije z okoli 86.000 prebivalci, ki je na dnu slovenskega povprečja glede višine plač.

Načrte pristojnega ministrstva, ki jih je napovedal minister Mesec, vidi kot korak naprej, čeprav jih bo ob trenutno razpoložljivih kadrih težko uresničiti. Zadnja leta so po njegovih besedah sicer pri njihovem delu izvajali predvsem organizacijske spremembe, ki jih ljudje niti niso občutili, je pa zaposlene še bolj administrativno obremenila.

»S spremembami, ki jih minister napoveduje, se bo gotovo dalo kaj urediti na bolje. Tudi socialni delavci si želijo na teren in se tam spoznati s težavami ljudi. Posebej starejši so zelo hvaležni obiskov socialnih delavcev, kar bi moralo biti naše osnovno delo,« je dodal Kerin.

Ormoški center za socialno delo se je v nove prostore na Ptujski cesti preselil iz bližnje stavbe, za kar so se po njegovih besedah odločili zato, ker so bili v prejšnjih stroški veliko višji, hkrati pa je na novi lokacij tudi bolje poskrbljeno za varnost zaposlenih. V njem je zdaj zaposlenih 12 ljudi, med njimi pet socialnih delavk.