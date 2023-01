Ukinitve delovnih mest so odziv na spremenjeno gospodarsko realnost, je besede Pichaija povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Izvedli smo strog pregled vseh področij izdelkov in funkcij, da bi zagotovili, da so naši ljudje in vloge usklajeni z našimi najvišjimi prednostnimi nalogami kot podjetja,« je zapisal Pichai. Vloge, ki jih ukinjajo, odražajo rezultate tega pregleda, je bil jasen.

Pichai je ob tem prevzel polno odgovornost za odločitve, ki so podjetje pripeljale do te točke.

Google je ukrep napovedal dan po tem, ko je Microsoft sporočil, da bo v prihodnjih mesecih zmanjšal število zaposlenih za 10.000. Podobna odpuščanja so pred tem že napovedali tudi Amazon, Twitter in Meta, ki ima v lasti Facebook, saj se prej nepremagljivi tehnološki sektor sooča z veliko gospodarsko krizo, navaja AFP.