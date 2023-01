Razširitev proizvodnje in prihod družbe Tesla v Bijeljino na severovzhodu države, kjer stoji tovarna Pass, je potrdil Rado Maletić, ki je 15-odstotni lastnik tega podjetja.

Večinski lastniki so Nemci. »Nemci se še vedno pogajajo s Teslo, a je 99 odstotkov verjetno, da bodo pogajanja uspešna in bomo proizvajali večino delov za avtomobile Tesla,« je za Klix dejal Maletić. Pojasnil je, da bo Pass proizvajal vse dele za Teslo, ki so »pod havbo«.

Družba v lasti Elona Muska v BiH po njegovih besedah prihaja zaradi poceni delovne sile in vrhunske kakovosti. »Proizvodnjo so se odločili preseliti iz Amerike v Evropo tudi zato, da bi znižali davčne dajatve, ki jih morajo plačati na uvoz delov iz Amerike v Evropo,« je dodal.