Tako kot decembra v St. Moritzu je zaostala zgolj za vodilno smukačico zime Goggio. Njen končni zaostanek je znašal zgolj 13 stotink sekunde.

Nemka Kira Weidle je v senci obračuna najboljših dveh smukačic osvojila boj za tretje mesto z zaostankom 36 stotink sekunde.

Štuhec je pridobila eno mesto v smukaški razvrstitvi. Po petih smukih v sezoni je skočila na drugo mesto v smukaškem seštevku. Zbrala je 272 točk, več jih ima na svojem računu le Goggia (480).

V Cortini d'Ampezzo so danes izvedli prestavljeni ženski smuk iz St. Antona, v soboto bo na sporedu še en smuk, konec tedna v Dolomitih pa se bo sklenil s superveleslalomom.

Zvin gležnja, ki se je edini slovenski smučarki v ženskih hitrih disciplinah primeril pri padcu na prvem od dveh superveleslalomov v St. Antonu, je pozabljen. Sijajni nastop je v izteku proge proslavila s krikom navdušenja.

Slovenska šampionka je na progi Olympia delle Tofane še četrtič skočila na smukaške stopničke. Prvič s tretjim mestom na smuku 28. januarja 2017, ko je dan kasneje zmagala na superveleslalomu, in nato 18. in 19. januarja 2019, ko je bila najprej druga ter zatem tretja.

To so 19. stopničke v svetovnem pokalu za dvakratno svetovno prvakinjo v kraljevski disciplini, 11. smukaške, s čimer se je Štuhec med Slovenkami z največ smukaških stopničk v svetovnem pokalu izenačila s Tino Maze. Štuhec je sicer s petimi smukaškimi zmagami najuspešnejša Slovenka.

Štuhec je poskrbela za še 13. slovenske stopničke na tekmah v Cortini, sedme smukaške. Mojca Suhadolc je bila tretja na smuku v Cortini leta 2000, Tina Maze je leta 2014 kot edina Slovenka zmagala na tem smuku, potem ko je bila leto pred tem druga.

Pred nastopom Slovenke so bile na prvih treh mestih Goggia, Nemka Weidle (+0,36) in Američanka Breezy Johnson (+0,78). A se ta razvrstitev na veliko veselje ljubiteljev najhitrejše smučarske discipline v Sloveniji ni obdržal.

Štuhec se je odločno pognala na progo s startno številko 11 ter je od starta do cilja prikazala vožnjo, ki jo je krasila v najboljših časih.

Ob prvem merjenju vmesnega časa je bila 15 stotink sekunde hitrejša od vodilne, ob drugem je imela pet stotink prednosti, odlično je odpeljala tudi tehnično zahtevne zavoje in je ohranila štiri stotinke sekunde prednosti.

V nadaljevanju je zaostala 37 stotink. V zadnjem sektorju pa je bila najhitrejša od vseh, kar je bilo odločilno za vrhunski dosežek.

Po nastopu Štuhec je tekmovalkam in navijačem zastal dih. Švicarka Corinne Suter, ki je leta 2021 na SP v Cortini osvojila naslov svetovne prvakinje, je grdo padla in obležala na progi. Smukaška olimpijska prvakinja iz Pekinga se je nato nekako pobrala in se sama na smučeh spustila do cilja.

Goggia je s stopničkami na vseh petih smukih v tej zimi vodilna smukačica zime. Zmagala je na obeh smukih v Lake Louisu, v St. Moritzu pa je bila prva in druga, konec tedna v Cortini pa je odprla z zmago. To je že 21. zmaga v svetovnem pokalu za Goggio, 16. smukaška, tretja na smukih v Cortini.