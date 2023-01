»Še bolj se moramo potruditi. To je odločilen trenutek za Ukrajino,« je ob začetku srečanja predstavnikov približno 50 držav v ameriškem letalskem oporišču Ramstein na zahodu Nemčije dejal Austin. »Ukrajinski narod nas opazuje, Kremelj nas opazuje, zgodovina nas opazuje,« je poudaril in ponovil, da bodo zaveznice podpirale samoobrambo Ukrajine, dokler bo to potrebno.

Zbrane je prek video povezave že nagovoril tudi ukrajinski predsednik Zelenski in se na zaveznice obrnil s pozivom, naj pospešijo dobave orožja njegovi državi. Opozoril je, da Rusija zbira svoje sile, a »mi moramo biti hitrejši«, saj ruski teror ne dopušča razprav.

Partnerske države po njegovih besedah tudi ne bi smele »barantati o različnih številkah tankov, ampak odpreti glavne dobave, ki bodo ustavile zlo«. Kot že večkrat doslej se je sicer zahvalil za dosedanjo podporo, a naj bi ta prihajala prepočasi. Od današnjega srečanja pričakuje konkretne odločitve o dostavi letal, raket in topništva z velikim dosegom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nekatere zaveznice so dodatno vojaško pomoč Ukrajini naznanile že pred samim srečanjem. Velika Britanija je denimo Kijevu obljubila 14 tankov challenger 2 in 600 raket brimstone. ZDA bodo Kijevu dostavile oklepna bojna vozila bradley, Francija visoko mobilne oklepnike AMX-10 RC, Nizozemska pa sistem zračne obrambe patriot.

Veliko pozornosti bo verjetno posvečeno dobavi tankov leopard, za katere Kijev prosi že dlje časa. Nemčija ima kot proizvajalka pri tem ključno vlogo, saj mora odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav, a je zaenkrat glede tega oklevala.