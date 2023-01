»Stanje v zdravstvu je slabše, kot si kdor koli misli. Dobra novica je, da so ugotovljeni razlogi, zakaj je situacija tako slaba, in da obstaja načrt,« je v sredo ugotovitve analize zdravstva po koalicijskem vrhu pospremil premier Robert Golob. Reforma je lahko le celovita in se je je treba lotiti v njeni središčni točki, to je pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je podčrtal. Danes bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan natančneje povedal, kje se skrivajo največje rane zdravstva. Dokument bo javnosti na voljo po novinarsko konferenci.

Spomnimo: Premier Robert Golob je poudaril, da imamo v zdravstvu različno velike probleme. Da imamo problem osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki je velik 4,5 milijarde, da imamo problem absentizma, ki je vreden 700 milijonov, in da imamo problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki je velik 60 milijonov. »Vsak dober gospodar najprej loti velikega problema,« je nakazal vrstni red prioritet. Poleg seznanitve s stanjem v zdravstvu je bil ključni cilj koalicijskega vrha tudi poenotenje koalicijskih partneric pri spopadu z zdravstveno reformo. Koalicijski poslanci bodo med drugim podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi reforme. Rok za to se izteče v torek, do takrat pa bodo preučili vsebino in po potrebi predlagali kakšno dopolnitev, napovedujejo v SD in Levici. Zaveza naj bi vsebovala devet nujnih projektov oziroma prioritet z zastavljeno časovnico.

Na ZZZS zavrnili očitke koalicije

Na ZZZS so medtem včeraj ostro zavrnili očitke glede odtekanja denarja in skrivanja podatkov pred vlado. Po besedah generalne direktorice Tatjane Mlakar se ne strinjajo z oceno, da bi bil jedro problema v Sloveniji prav ZZZS, in si hkrati želijo aktivnejše vloge v slovenskem zdravstvenem sistemu. »Želimo si takšne vloge, kot jo imajo primerljive nemške in avstrijske zdravstvene blagajne, pa tudi estonski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga je nedavno kot vzor predstavil minister za zdravje,« je dejala Mlakarjeva. Medtem ko torej koalicija zavodu očita nekritično plačevanje zdravstvenih storitev, pa na ZZZS trdijo, da je potrebnega več nadzora na strani izvajalcev, na primer bolnišnic, ki dejansko kupujejo zdravstveno opremo.

Do tega, da je Golobova vlada s prstom pokazala na ZZZS, je zelo kritičen tudi Samo Fakin, minister za zdravje v nekdanji Šarčevi vladi in član skupščine ZZZS. Opozoril je na dejstvo, da je zavod pod nadzorom računskega sodišča, napad na ZZZS pa vidi kot preusmerjanje pozornosti od ključnih in bistveno težjih problemov v zdravstvu. »Niso zmožni skrajšati čakalnih vrst, urediti upravljanja bolnišnic, ne ukvarjajo se s problemi koncesionarstva in 'dvoživkarstva'. Izbrali so lažjo pot in pozornost preusmerili k najlažji tarči. Pri tem pa niso znali pojasniti, kako bo strukturna reorganizacija izboljšala zdravstveni sistem,« je bil kritičen Fakin.

