Tarča napada so bili natančneje podatki o osebnih podatkih, telefonskih številkah in številkah računov njihovih strank, ne pa tudi številke bančnih kartic, socialnih zavarovanj, davčnih podatkov ali gesel, so sporočili iz podjetja in dodali, da so trenutno v procesu obveščanja vseh prizadetih strank.

Da so tarča kibernetskega napada, s čimer so se nepooblaščeni akterji prek enega samega aplikacijskega programskega vmesnika uspeli infiltrirati v njihov računalniški sistem ter črpati informacije, so zaznali 5. januarja. Pozneje so ugotovili, da se je napad najverjetneje začel že 25. novembra.

Po identifikaciji vira vdora so težave odpravili v 24 urah, pri čemer preostali sistemi ali omrežje niso bili prizadeti, so zagotovili v podjetju. Po njihovih besedah trenutno v zvezi z incidentom, za katerega ocenjujejo, da bodo imeli znatne stroške, poteka notranja preiskava.

O dogodku so obvestili tudi nekatere zvezne agencije, istočasno pa sodelujejo tudi z organi pregona. Družba trenutno ne pričakuje, da bo dogodek bistveno vplival na njeno poslovanje.

»Zavedamo se, da tak incident vpliva na naše stranke, in obžalujemo, da se je to zgodilo. Tako kot vsa druga podjetja tudi mi žal nismo imuni na tovrstne kriminalne dejavnosti, zato nameravamo še naprej znatne, večletne naložbe nameniti za krepitev našega programa kibernetske varnosti,« so zagotovili.

Zadnji podoben incident je njihove uporabnike pretresel leta 2021, v njem pa so bili ogroženi podatki 76,6 milijona ameriških državljanov.

Podjetje je lansko poletje pristalo na plačilo 350 milijonov dolarjev v poravnavi s prizadetimi tožniki, ki so vložili skupinsko tožbo. Obenem se je zavezalo, da bo za varstvo podatkov in kibernetsko varnost v letih 2022 in 2023 namenilo 150 milijonov dolarjev.