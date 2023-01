Skupina ruskih in ukrajinskih protivojnih aktivistov Oktober je z beograjskim odvetnikom Čedomirjem Stojkovićem vložila kazenske ovadbe na višje državno tožilstvo v Beogradu zaradi dejanj, povezanih z rusko paravojaško skupino Wagner.

Vsi ovadeni po besedah Stojkovića sodelujejo pri mobilizaciji srbskih državljanov za vojno v Ukrajini.

»Utemeljeno sumimo, da je Aleksandar Vulin kot direktor Bie izdajal ukaze in usmeritve, da se ne preprečuje delovanja skupine Wagner v Srbiji,« je izjavil Stojković.

O Harčenku je dejal, da je šef organizacije, ki na ozemlju Srbije mobilizira srbske državljane za sodelovanje v vojni, po drugi strani pa srbskim državljanom omogoča finančna sredstva ter jim daje napotke, kako naj se prijavijo za vojno v Ukrajini oziroma za usposabljanje v ruski vojski. Stojković je izpostavil, da ima ruski veleposlanik po dunajski konvenciji imuniteto, a se mu jo po 32. členu te konvencije lahko odvzame.

Skupina Oktober je kazenske ovadbe po pisanju portala mreže Radio Slobodna Evropa vložila tudi proti več drugim osebam, zaposlenim na ruskem veleposlaništvu v Beogradu, nekaterim osebam, ki so povezane z rusko-humanitarnim centrom v Nišu, in več osebam, ki delajo za Bio.

Obenem so ovadili tudi vodjo desničarske organizacije Narodna patrola Damjana Kneževića, ki naj bi po informacijah skupine Oktober stopil v stik s skupino Wagner v Sankt Peterburgu. »Ta človek in druge osebe, katerih imen nismo objavili, a so znana Bii, prek skupine Wagner delujejo na ozemlju Srbije ter motivirajo, dajejo navodila in pomagajo srbskim državljanom, da se priključijo ruski vojski v Ukrajini,« je dejal Stojković.

Plačanci ruske najemniške skupine Wagner se v Ukrajini že od začetka vojne vojskujejo na ruski strani. Eden od ključnih voditeljev skupine Jevgenij Prigožin je pripadnike skupine decembra lani med drugim poslal tudi v Beograd, Wagner pa je 5. januarja na spletnem portalu RT Balkan objavil tudi oglas, v katerem je iskal prostovoljce.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek zanikal prisotnost Wagnerja v Srbiji in opozoril, da je bil pred leti na njegovo pobudo sprejet zakon, ki srbskim državljanom prepoveduje udeležbo na tujih bojiščih.