Cardiff . Iztegnjen sredinec in mrk pogled je 25-letna paznica Ruth Shmylo namenila fotoreporterjem in novinarjem, zbranim pred sodiščem v valižanski prestolnici, na katerem se je branila pred očitki afere z zapornikom Harrijem Pullenom. Ruth je zanikala kakršnokoli krivdo in zavrnila obtožbo o intimni zvezi s 25-letnikom, ki ga je spoznala v zaporu v kraju Bridgend. Po navedbah britanskih medijev se bo sojenje začelo šele septembra. Da se je neprimerno obnašala na delovnem mestu, pa je lani priznala prav tako 25 let stara medicinska sestra Elyse Hibbs. Zaradi flirtanja z istim zapornikom, ki ga je opisala kot izredno manipulativnega, je bila obsojena na šestmesečno zaporno kazen.

Pullen je bil leta 2019 na pet let zapora obsojen zaradi preprodaje in tihotapljenja drog v lokalni kriminalni združbi. Ko je potreboval zdravniško pomoč, je spoznal Hibbsovo, nedolgo zatem je v stik z njo stopil prek aplikacije instagram. Takrat še nihče ni vedel, da ima v celici skrit mobilni telefon, ki je za zapahi sicer prepovedan. Kmalu zatem so ga – ravno zaradi suma neprimernega odnosa z zaposleno - premestili v zapor v Manchester, a se je razmerje (na daljavo) nadaljevalo. Medicinska sestra je v zaporu dala odpoved julija predlani, le teden dni zatem so jo aretirali. Sčasoma je priznala, da si je z zapornikom izmenjevala sporočila, nekajkrat sta se s pomočjo tretje osebe tudi slišala. Intimnega fizičnega stika naj ne bi imela, sta si pa večkrat izpovedala ljubezen. Ko je ugotovila, da je pregloboko zabredla, odnosa ni zmogla prekiniti, saj ji je Pullen grozil. »Bila je mlada, neizkušena, naivna in ranljiva, zato je bila dobra tarča manipulatorja, ki jo je izkoristil,« je njeno dejanje upravičeval odvetnik.

V istem zaporu »padle« tri paznice

Samo kot zanimivost – Harri Pullen je mobitel v zapor enkrat pretihotapil v prazni konzervi, drugič v zadnjični odprtini, ulovili pa so ga oktobra 2021 po premestitvi iz zapora v Manchestru v Swansea. Tam naj bi se počasi pripravljal na predčasni izpust. Na določeni točki so odredili pregled njegove celice pa tudi telesni pregled, detektor kovin pa je razkril predmet v njegovi zadnjici. V več mesecih je opravil okoli 2500 klicev partnerki, prijateljem in družini. Račun so mu polnili ljudje izven zapora. Le nekaj dni prej naj bi mu nekdo zanj ponudil tri tisoč evrov, saj je bil to edini telefon v zaporu. K desetim obsodbam v preteklosti je Pullen tako dodal še eno, uporabo telefona v zaporu, in si prislužil več kot štiri dodatna leta za zapahi.

To pa ni edini seks škandal v zaporih v Združenem kraljestvu. V zadnjih treh letih so bile na zaporne kazni zaradi neprimernih odnosov z roparji obsojene kar tri paznice največjega britanskega zapora Wrexham na severu Whalesa, v katerem je sicer prostora za 2100 obsojencev. 27-letno Jennifer Gavan so decembra obsodili na osemmesečno kazen, ker je dve leti mlajšemu zaporniku pretihotapila mobilni telefon. V času njune zveze mu je pošiljala svoje fotografije in ga celo poljubila. Leto dni prej so na enoletno zaporno kazen obsodili 27-letno Aysheo Gunn, ki je posebno nevarnemu 29-letnemu zaporniku v modrcu pretihotapila spodnjice. Večkrat sta govorila po telefonu, policija pa je odkrila številne njune fotografije, na nekaterih sta se celo poljubljala. 26-letna Emily Watson pa je z zapornikom v njegovi celici celo imela spolne odnose. Preiskavo so sprožili njeni sodelavci, ker jim je bilo čudno, koliko časa preživi z njim. x tak