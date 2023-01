Newsom se je Bidnu zahvalil za zvezno pomoč, omenil 21 smrtnih žrtev in še vedno pogrešanega 5-letnega fanta, ki so ga odnesle poplavne vode. Dejal je tudi, da so pred poplavami uspeli rešiti 1400 ljudi.

Biden, ki je Kalifornijo zaradi naravnih nesreč obiskal že večkrat, je po ogledu posledic Newsomu dejal, da morata nehati s helikopterskimi preleti. »Ta, ki še vedno ne verjame v podnebne spremembe, je zadnjih nekaj let trdo spal,« je dejal Biden in se vsem reševalcem zahvalil za trdo delo.

Zagotovil je, da bo zvezna vlada pomagala še naprej, dokler se vsi ne bodo spet postavili nazaj na noge.

Nato pa se je vidno razhudil, ko je prvo novinarsko vprašanje zadevalo tajne dokumente, ki so jih njegovi odvetniki odkrili v pisarni in hiši sedem let potem, ko je zapustil položaj podpredsednika ZDA. »Tule imamo zelo resen problem in Američani ne razumejo, zakaj me ne sprašujete o tem,« je na razmere zaradi poplav opozoril Biden.

Na vprašanje, zakaj Bela hiša odkritja dokumentov ni objavila že takoj pred kongresnimi volitvami novembra lani, pa je odgovoril, da »vse skupaj ni nič«. »Ko smo našli prgišče dokumentov na nepravem mestu, smo jih takoj predali Nacionalnim arhivom in pravosodnemu ministrstvu. V polnosti sodelujemo in se veselimo hitre razrešitve. Ugotovili boste, da vse skupaj ni nič. Ne obžalujem, da sem poslušal nasvete odvetnikov,« je odgovoril Biden.