Kako močno vas opredeljuje dejstvo, da ste inženirka?

Rada delam to, kar delam. Ponosna sem na to, da sem si postavila cilj in ga dosegla, ponosna sem na zadnjo pridobljeno licenco B1. Mislim, da ženske s svojim unikatnim, drugačnim načinom razmišljanja in svojimi potrebami dajemo izjemen prispevek ekipi, katere del smo. Imamo namreč naravno dano sposobnost komunikacije in povezovanja ljudi ter drugačen način reševanja težav. In to so danes pravzaprav tri vrline odličnega inženirja.

Kakšna je bila vaša poklicna pot? Kaj vas je spodbudilo k odločitvi za ta poklic?

Kot otrok sem veliko brala, med drugim tudi revije, kot je Slovenska vojska. Tam je bil opisan poklic letalskega tehnika, ki me je impresioniral. Takrat sem imela enajst let. Še moja mama se spomni, kako sem ji jasno povedala: »Mami, ko bom velika, bom letalski mehanik!« Njen odgovor je bil preprosto: »Prav.« Odločitev bližnjih ni presenetila. Potem sem dosledno sledila zastavljenemu cilju.

Sama sem si morala poiskati sistem izobraževanja, najti način, kako se pri nas pride do tega poklica, saj formalno šolanje za letalskega mehanika ne obstaja. Po končanem študiju sem v podjetju Adria Tehnika začela delati kot pomočnica mehanika, kar pomeni, da sem mu pomagala oziroma da sem očistila komponente, pospravljala, spremljala dokumentacijo ... in se počasi učila načina dela. Kalila in urila sem se, da sem prišla do tega, kar počnem sedaj. Konec lanskega leta sem pridobila licenco B1 letalske mehaničarke za tip Airbus A 320 family. Ta prinaša še večjo odgovornost; dejansko pomeni, da bom za vse svoje delo, ki ga bom opravila, nosila primarno odgovornost.

Kaj konkretno delate, kakšen je vaš prispevek v podjetju, družbi?

Moj delovni dan se začne ob sedmih zjutraj. Na sestanku v hangarju z ekipo na svoji »postaji« izvem, kaj je treba postoriti. Vsak pregled oziroma vsako vzdrževanje se začne v pilotski kabini s testi in pregledi sistemov. Po končanem vzdrževanju je ponovno treba testirati celoten sistem.

Kaj bi svetovali ženskam, ki se želijo podati na inženirsko pot?

Najprej, da naj sledijo svojim sanjam in ciljem. Če se zgledujem po svojem poklicu, jim svetujem tudi, naj imajo debelo kožo oziroma naj bodo trdožive. Družba na ženske v tehniki še vedno ni čisto »navajena«. Ženske smo v osnovi še vedno povezane s čustvi, čustvovanjem … Poklici v tehniki pa so osredotočeni izključno na predmet ali na določeno nalogo ter njuno proučevanje. V ospredju je predmet sam po sebi, in ne čustveni vplivi, ki bi ga morda lahko imel na druge.

Kaj je vaš cilj v tem letu, kot ste postali inženirka leta?

Poslanstvo projekta je opogumljanje in navdihovanje deklet z zgledom, da se odločajo za tehniške poklice in študije. Da – tako kot jaz – sledijo svojim sanjam. Konkretni cilji pa se še oblikujejo.

Izbor se seli čez meje, tudi na Hrvaško in v Srbijo. Kaj menite o tem?

To absolutno podpiram. Mislim, da so potrebna širša regionalna ali nacionalna prizadevanja za privabljanje žensk v inženirstvo, pa tudi za to, da se inženirke spoznamo med sabo.

Kaj je vaše vodilo v življenju?

Prvič, da nas ne sme biti strah mnenja okolice. Včasih je prav to mnenje tisto, ki nas ustavi pri nadaljnjem razmišljanju. In drugič, da nas ne sme biti strah padcev na poti. Če te je strah padcev, to pomeni, da v svoje sanje in cilje ne vlagaš dovolj truda. Padci so nekaj samoumevnega in nanje bo vsak prej ali slej naletel, a so obenem tudi ključen korak do uspeha.