Za nami je petek, 13., dan, za katerega so na spletnem mestu javnega zavoda RTV Slovenija zapisali, da ta pregovorno nesrečen dan v koledarskem letu ni nobena anomalija ali posebno redek dogodek, saj se po izračunih zgodi vsaj enkrat na leto, največ pa trikrat. Letos bosta dva petka, 13. – januarja in oktobra. Zakaj ima prav kombinacija petka in trinajstice tako strašen sloves, sicer ni popolnoma jasno, kot so izpostavili, so našli nekaj razlag, zakaj je strašno število 13 in zakaj je strašen petek. »Izvor neugodnosti števila 13 lahko najdemo že v nordijski folklori iz časa pred našim štetjem, tovrstno konotacijo števila pa je zacementiralo krščanstvo. Število 13 ima v Svetem pismu še posebej zlovešč prizvok, saj simbolizira izdajo. Kristusove zadnje večerje se je namreč udeležilo 13 ljudi, izdal pa ga je prav 13. med njimi. Tako kot 13 velja za slabo število, tudi petek velja za slab dan. Navsezadnje je tudi Jezus umrl na veliki petek. Po vsej Evropi je znan rek: »Kdor se smeje v petek, bo jokal v nedeljo.« To je le nekaj zloveščih razlag, zakaj imajo petki, 13., takšen mističen sloves.

Ni pa ta dan edini, ki je bil omembe vreden minuli teden. Še enega dne se drži še posebno morbiden sloves. Tretji ponedeljek v letu naj bi bil najbolj depresiven dan v letu. Tako imenovani otožni ponedeljek ali po angleško Blue Monday je bil po zabeleženem pri državni tiskovni agenciji STA izračunan po formuli, ki si jo je zamislil britanski psiholog Cliff Arnall, prvič pa je bil omenjen v promocijski kampanji podjetja Sky Travel leta 2005, s katerim so želeli ljudi spodbuditi k rezerviranju počitnic na soncu, da bi tako pobegnili pred turobno zimo doma. Kot je razložila psihoterapevtka in mediatorka Marija Pika Bensa, ima več ljudi tovrstne težave od jeseni do pomladi, čemur se je včasih reklo sezonska depresija, a se tega termina ne uporablja več. »Pozimi je dan kratek, hitro se stemni, ljudje manj časa preživijo zunaj, manj se sprehajajo, manj se družijo. Na to pa se lahko nalepi občutek osamljenosti, nekoristnosti, spraševanje, zakaj se nam to dogaja,« je o najbolj otožnem dnevu povedala Pika Bensa.

Da zna biti januar res pasje otožen in da niti pobegi v kraje, kjer je več sonca, niso vedno dovolj, da se izognemo otožnosti, depresiji in podobnim čustveno-mentalnim stanjem, je za literarni krožek revije Lady predočila koroška glasbenica Eva Boto. Kot so pribeležili, je po napornem decembru pobegnila v bolj tople kraje, natančneje na Kanarske otoke, na otok Tenerife, kjer si je želela nabrati novih moči za prihajajoče projekte. A glej ga, zlomka, kot je priznala, se je vrnila domov razočarana. Na mini počitnicah se je namreč odpravila na najvišjo točko, vulkan El Teide, ki velja za tretji največji vulkan na svetu, a je bila na vrhu tako gosta megla, da prekrasnega pogleda ni ujela. Kot se je izpovedala, je megla sicer ni pretirano potrla, je pa menda v smehu dejala, da se je za trenutek počutila, kot bi bila v glavnem mestu Slovenije, kamor se je iz Maribora preselila lani.

Tudi Luka Mesec z novo izvoljenko

Zato pa se v bolj sončnih ritmih nadaljuje ljubezenska saga ljubljenega vodje, predsednika vlade Roberta Goloba in njegove nove domnevne izbranke Tine Gaber. V Slovenskih novicah so se lotili obširnega poizvedovanja o tem, kako, kdaj in zakaj sta nekdanja misica, lobistka, TV-voditeljica, podjetnica, skratka ženska mnogih talentov in znanj, in predsednik vlade postala par. Kot so predstavili v izsledku svojih raziskovanj, so iskrice med njima preskočile, kot so zapisali, decembra v Španiji, ko se je predsednik vlade v Alicanteju udeležil 9. vrha voditeljev držav članic skupine EU-MED9, Tina pa naj bi v Španijo odpotovala s sestro Uršo Gaber, nekdanjo poslovno sekretarko v GEN-I, ki je zdaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade. Dobro obveščeni viri so jim prišepnili, da je tam bila tudi Tina, čeprav se je ta o potovanju v Španijo zavila v molk, iz kabineta predsednika vlade pa so jim na radovednost v zvezi s tem skopo odgovorili, da »ga. Tina Gaber ni bila v delegaciji kabineta predsednika vlade in z delegacijo ni potovala«. Jih je pa razveselilo dejstvo, kot so poudarili, »da ob tem niso zanikali, da je bila Tina Gaber 9. decembra v Alicanteju, kjer je menda njo in predsednika vlade zadela Amorjeva puščica.«

Temeljite raziskovalne naloge o sveže zaljubljenem vladarju so se lotili tudi raziskovalci revije Reporter in o vročih skrivnostih Golobove romance, kot se je dičil zapis na platnicah, razkrili, da je Golob pravzaprav še vedno poročen, da živi v Slokanu, v stanovanju, kamor se je preselil pred odhodom v politiko skupaj s sinom ter hčerko in mu ga je dal ali oddal prijatelj in dolgoletni sodelavec v GEN-I Aleš Kocijančič, ter da je zgodbo o svoji zaljubljenosti sam podelil z mediji, da bi prehitel morebitne zlonamerne medije, saj naj bi želel utišati govorice, da sta s Kocijančičem par. So pa izbrskali tudi nekaj sočnih podrobnosti iz življenja Tine Gaber, ki je nečakinja predsednice uprave Petrola Nade Drobne Popovič in se že 15 let vrti okrog vplivnih in premožnih ljudi ter se rada predstavlja kot podjetnica, ima pa tudi kar pestro zbirko nekdanjih partnerjev, med katerimi so našteli Patrika Vlačiča, Rajka Hrvatiča, Roka Snežiča, Klemna Nicolettija in Jana Plestenjaka.

Med sveže zaljubljence iz vladnih krogov so minule dni strokovnjaki za opazovanje slavnih osebnosti prišteli še ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter koordinatorja Levice Luko Mesca. Kot so razkrili na spletnem Žurnalu24, ga je njihov paparac prvič ujel z novim dekletom že poleti, septembra pa se je okoli njiju že dvigal medijski prah. No, takoj po novem letu sta se Mesec in njegova nova izvoljenka Manca Krnel skupaj udeležila premierne predstave Sebastiana Cavazze in se stisnila tudi pred objektivom v družbi ministrice Aste Vrečko in njenega srčnega izbranca, kot so z besedami pospremili njihovo skupno druženje v avli gledališča MGL.

Ustvarjalna Jerca Legan

Da je tudi vseh pravih ljubezni enkrat konec, sta prejšnji teden dokazala Saša Lendero in njen Miha Hercog, ki sta na družbenih omrežjih podelila novico, da sta se razšla. Slavni par je bil dolga leta eden najbolj zaljubljenih na glasbeno-zvezdniški sceni v Sloveniji, kot je bilo mogoče prebrati v izbranih vesteh, njuno romantično poroko pa je spremljala vsa Slovenija. So pa na portalu metropolitan.si vso zainteresirano javnost, ki se utegne ubadati z razlogi za zvezdniški razhod leta, obvestili, da je novica, da se ločuje eden najlepših parov na slovenski sceni, pretresla mnoge. Oba sta poudarila, da ne odgovarjata na vprašanja v zvezi z ločitvijo, in pojasnila, da ostajata v prijateljskih odnosih, še naprej pa bosta sodelovala tudi poslovno.

Minuli teden smo lahko prebrali, da gre tudi ločenkam precej dobro v življenju in jih kar razganja od ustvarjalnih procesov. Kot so razkrili v Žurnalu 24, sicer obdobje po ločitvi za nikogar ni najlažje, a se zdi, da je antropologinja, igralka, publicistka in filantropinja Jerca Legan razprla svoja krila in življenje zajema s polno žlico. Kot jim je uspelo izvedeti, je Jerca ustvarjalna na različnih področjih, v Švici opravlja podoktorski študij, poleg akademskega ustvarjanja pa uživa še v eni od svojih strasti in talentov, to je igranje. Kot se je pohvalila, trenutno restavrira svoje profesionalne poti, zato je res ultraustvarjalna, pri čemer, kot je izpostavila, novi projekti niso beg, pač pa končno počne stvari, ki jih je prej dajala na stranski tir.