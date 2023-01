Je bil za vas letošnji osvojeni naslov državnega prvaka z Olimpijo nekaj posebnega, ker je bil to prvi v vaši članski karieri?

Ni bil samo prvi članski naslov, ampak na splošno v karieri, kajti s Slavijo nikoli nisem bil prvak v mlajših kategorijah, v zadnjih dveh letih pa sem z njo v članski kategoriji obakrat ostal brez prvega mesta v finalu lige INL. Zato je bil občutek še toliko boljši, ko sem končno okoli vratu dobil zlato kolajno. Vse skupaj je bilo še slajše, ker sem v prvi finalni tekmi prvi načel jeseniško mrežo in to pred domačimi navijači. Prvo polovico tekme prve finalne tekme so se Jeseničani dobro držali, sploh v obrambi. Videlo se je, da so v tekmo vstopili aktivno in če bi oni prvi zadeli, bi se tekma lahko drugače obrnila. Čakali smo svoj prvi gol, po njem se nam je odprlo in smo prišli do prepričljive zmage. Podobno je bilo tudi na Jesenicah.

Se strinjate, da so bili pred finalom v psihološki prednosti Jeseničani, saj so bili v zmagovalnem ritmu, resda v po kakovosti slabšemu tekmovanju, medtem ko ste vi v ICEHL izgubili nekaj tekem zaporedoma?

Pred prvo tekmo se je nekoliko čutilo, da je bila psihološka prednost res na njihovi strani, toda ne glede na to, da so bili naši zadnji izidi v ICEHL slabši, smo vedeli, da imamo bolj kakovostno ekipo. Na obeh tekmah smo se dobro držali svojega načrta in mislim, da sta se razpletli po pričakovanjih.

Ali bi lahko rekli, da so se vam s prestopom v Olimpijo uresničile sanje?

Prvi manjši šok je bil že prvi teden priprav, saj nisem bil navajen tako težkih treningov. Ko sem prišel s počitnic prvič na led, sem šele videl trener Mitjo Šivica in to je bil že prvi manjši prelom. Nato pa je šlo po korakih in po kakšnih dveh mesecih sem začutil, kaj moram delati, kakšna je intenzivnost. Nisem si mislil, da bom imel kdaj priložnost zaigrati v ligi prvakov, še zlasti ne tako zgodaj. Že prva tekma v Turkuju je bila nekaj posebnega, potem se je začel ICEHL, kjer sem potreboval nekaj časa, da sem dobil zaupanje s strani trenerja. Mislim, da sem se dobro držal njegovih navodil in zdaj lahko gradim na tem.

V članski ekipi Slavije ste bili najmlajši igralec, podobno je tudi v Olimpiji. Od vas sta mlajša le Urban Podrekar in Tian Hebar, isti letnik je Jakob Pečnik. Kako so vas sprejeli starejši igralci?

Že na Slaviji je bila skupina fantov, ki mi je veliko pomagala. Kljub temu, da se na Slaviji hokej igra polprofesionalno ali celo neprofesionalno in v nižjem rangu tekmovanja, zanjo igrajo igralci, ki so preigrali veliko hokeja. Imel sem to srečo, da so mi že med tekmo dali kakšne nasvete. Ravno v svoji prvi članski sezoni sem imel največji preskok v svoji karieri, pridobil sem veliko samozavesti in takrat sem začel verjeti, da bi morda pa res lahko spisal kakšno lepo hokejsko zgodbo. Ti dve leti pri Slaviji bom vedno cenil, trenerju Gregorju Reklju pa bom večno hvaležen, da mi je dal priložnost. Podobno je tudi v Olimpiji, tu je še več igralcev z izkušnjami, zdaj pa je samo na meni, da jih poslušam in informacije, ki jih dobim, uresničim na ledu in izven njega.

Kako to, da ste svojo hokejsko pot začeli v Zalogu in ne v Tivoliju?

Čisto preprosto, stanujem približno štiri minute peš od zaloške dvorane, tako da je bilo popolnoma normalno. In mi tudi ni bilo nikoli žal, saj sem se prav tako naučil osnov hokeja, dobil pa sem še več priložnosti, kot če bi že takoj šel na Olimpijo.

S 193 cm ste med višjimi hokejisti. Ali je to prednost za vas?

V kakšnih fazah igre zagotovo, v drugih je lahko tudi slabost. Ampak sam jemljem to kot prednost. Na splošno v hokeju velja, da če imaš visoke igralce, ki so drsalno sposobni, je to prednost.

V oči bode tudi to, da se za razliko od številnih slovenskih mlajših igralcev, ki so že odšli v tujino, zanjo niste odločili. Ali morda tudi zaradi povabila Olimpije in lige ICEHL?

Čeprav sem imel nekaj ponudb iz tujine, se mi je, potem ko me je poklical Mitja Šivic, zdelo idealno, da grem v Tivoli. Tako sem ostal v domačem mestu, igram v močni ligi, predvsem pa je to, da lahko igram doma, pretehtalo. Dobro, res je, da so v kakšnem tujem klubu pogoji boljši, toda tudi v Olimpiji imam dobro osnovo za svoj razvoj. Sicer je za razvoj mladega hokejista zelo primerna že alpska liga, če pa lahko že v mojih letih igraš v ICEHL, je še toliko boljše. Zato mislim, da sem se kar pravilno odločil, da sem sprejel ponudbo Olimpije.

V ICEHL vam ne gre vse po načrtih, saj za desetim mestom, ki še prinaša končnico, zaostajate za osem točk, a imate tudi štiri tekme manj od Pustertala, ki je trenutno deseti. Ali bi vam naslov državnih prvakov lahko dal dodatnega elana v boju za končnico?

Res je, za nami je v ICEHL težko obdobje, vendar od konca lanskega leta, čeprav tega rezultati ne kažejo, igramo boljše. Strinjam pa se, da je osvojeni naslov dodatna spodbuda za nas. Končno je bilo lepo v slačilnici spet videti nasmehe na obrazih soigralcev in to je dobra osnova za zaključek rednega dela ICEHL. Čaka nas še 14 tekem in verjamem, da se še lahko uvrstimo v končnico.

Kaj je tisto, kar manjka Olimpiji, da bi bila rezultatsko bolj uspešni v ICEHL?

Morda malce sreče, kajti že vso sezono imamo težave s poškodbami. Včasih v športu delaš vse prav, pa vseeno ne gre. Ampak saj pravim, začeli smo z boljšimi predstavami in upam, da se bo to poznalo na rezultatih. Kratkoročni cilj vsekakor ostaja končnica in naredili bomo vse, da se vanjo uvrstimo. Moramo pa gledati tudi dolgoročno in že zdaj lahko začnemo graditi zgodbo za prihodnjo sezono, da bi bili rezultatsko boljši.

Ali se kaj spogledujete z NHL ali je vendarle vse skupaj še prezgodaj?

Seveda so bile to otroške sanje, vendar prihajam v leta, ko je NHL vedno bolj oddaljena. Trenutno grem bolj korak za korakom, skušal bom čim več in čim boljše trenirati, potem pa bomo videli, kam me bo kariera pripeljala.

Kaj pa spogledovanje s člansko reprezentanco?

Zagotovo je največja čast vsakega športnika igrati v članski reprezentanci. To je tudi moj cilj. Toda kdaj se bo to zgodilo, kdaj se bom razvil, da bi ta cilj tudi uresničil, pa bo v prvi vrsti odvisno od mene. Torej kako hitro bom napredoval in se razvil v takšnega igralca, ki bo zadostoval standardom potrebnim za igranje v članski reprezentanci.